Sergio Peña dio rotundo calificativo a Jairo Concha, figura de Universitario: "Es un..."
Sergio Peña habló de Jairo Concha, figura de Universitario, y dio firme calificación sobre el jugador del cuadro crema, que fue convocado a la selección.
Una de las grandes figuras de Universitario es Jairo Concha. El volante de 26 años se convirtió en el conductor del ataque del conjunto crema y premio a su buen nivel fue convocado por Óscar Ibáñez a los duelos que sostendrá Perú por las Eliminatorias 2026.
En una entrevista en el programa Enfocados, Sergio Peña habló sobre Concha. Todo inició, cuando el jugador de Alianza Lima debió responder la clásica pregunta: ¿Quién fue mejor?.
Peña elogió a Jairo Concha y resaltó que es uno de los grandes talentos del fútbol peruano; indicó que cuando compartieron equipo en San Martín quedó encantado por el talento de 'Jairoco' y le gusta futbolísticamente.
"Jairo es un gran jugador, ahora estamos en selección. Juega en la U que es el clásico, lo sigo mucho porque fue un jugador que estaba conmigo en la San Martín y la verdad como jugador tiene mis respetos. Hace las cosas bien y es un jugador que a mí me gusta mucho. Valoro mucho su calidad y su técnica", indicó Peña.
Luego, el flamante fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura comparó ambas carreras, explicando que por el tiempo que estuvo afuera y su trayectoria en la selección peruana, supera a Jairo Concha.
"Pero lo mismo, por el tiempo que tengo afuera, también soy mayor. Espero que los más chicos puedan salir, puedan mostrar su fútbol afuera, pero en base a la carrera, selección. Todo lo que hice en el extranjero me quedo conmigo", señaló.
