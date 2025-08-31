Universitario sigue invicto al vencer 2-1 y no se mueve del liderato del Torneo Clausura

A pesar que el fútbol peruano se encuentra paralizado por los partidos de la selección por Eliminatorias 2026, Universitario de Deportes sigue en actividad y no a nivel masculino, pues una de las categorías que sigue compitiendo es su equipo de la Liga Femenina 2025, que logró una importante victoria que lo mantiene en la cima del campeonato.

Las 'Leonas' recibieron este domingo a UNSAAC en las instalaciones de Campo Mar por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. A pesar que el conjunto cusqueño le complicó más de la cuenta durante los 90 minutos, el cuadro dirigido por Andrés Usme se terminó llevando el sufrido triunfo por 2-1.

Universitario superó 2-1 a UNSAAC en Campo Mar y se aseguró una semana más en la punta del Clausur femenino. Foto: Universitario de Deportes

El reciente fichaje del equipo, la atacante colombiana Catalina Usme, anotó el primer tanto del compromiso de tiro libre sobre la hora del primer tiempo (45+2'). Sin embargo, María Quintero convirtió el empate con un soberbio disparo (70') y cuando todo hacía indicar todo terminaría así, Karen Páez apareció para con un sombrerito darle la victoria a la 'U'.

Universitario se mantiene como líder invicto del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

Con este resultado, el conjunto merengue logró mantener su invicto en el segundo certamen de la temporada y se coloca como líder del Clausura de la Liga Femenina con 18 puntos en solo seis jornadas disputadas, ilusionando así a su hinchada con poder llevarse el titulo y luchar a fin de año por ser campeón nacional. Alianza Lima tiene la mísma cantidad de unidades, pero con menor diferencia de goles.

Universitario es puntero del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 y no conoce de derrotas. Foto: Universitario de Deportes

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario por la Liga Femenina 2025?

Después de este importante triunfo, el conjunto estudiantil deberá defender el liderato del Clausura femenino 2025 el próximo sábado 6 de setiembre, cuando visite a un rival directo por el título como Mannucci por la séptima fecha a partir de las 15:00 horas de Perú desde el Complejo de la UPAO de Trujillo.

¿Por qué Universitario está en la obligación de ganar el Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina?

Es preciso señalr que Universitario está en la obligación de llevarse el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 ya que si no lo hace, por un año más se quedará sin ser campeón nacional ya que solo los ganadores de ambos certámenes cortos definirán al monarca de la temporada. La 'U' se quedó a puertas de coronarse en el Apertura, pero perdió la final ante Alianza Lima.

