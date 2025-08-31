¡Imparables! Universitario sumó tres puntos y amplia su ventaja sobre Alianza Lima en la tabla

Universitario de Deportes tiene el objetivo de poder levantar todos los títulos posibles en esta temporada. En el Torneo Clausura 2025 son líderes en la tabla de posiciones y se perfilan a conseguir el tricampeonato nacional. Mientras tanto, sus divisiones menores no desentonan y también celebran una grata noticia que emocionó a los hinchas.

El sábado 30 de agosto, Universitario visitó el Estadio Municipal de Huamachuco para enfrentar a Juventus en un duelo clave por la tercera jornada del Grupo B de la Liga 3. Este partido resultaba vital en la pelea por el liderato.

Los cremas tuvieron que trabajar más de lo esperado, pero en la segunda mitad encontraron el ritmo y se llevaron la victoria por la mínima diferencia. El único gol llegó a los 78 minutos gracias al delantero Nicolás Rengifo, quien sigue destacando en la reserva de la ‘U’.

Universitario venció 1-0 a Juventus y es líder en solitario de la Liga 3.

Con este triunfo, Universitario alcanzó su segunda victoria consecutiva en la segunda fase y se consolidó como líder del Grupo B con 9 puntos. De esta manera, toma distancia de sus perseguidores y deja en evidencia la diferencia con su clásico rival, Alianza Lima, que marcha último con apenas un punto.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3

Grupo B PJ Pts 1. Universitario 3 9 2. Juventus 3 4 3. Deportivo Lute 2 3 4. Alianza Lima 2 1

Próximo partido de Universitario en la Liga 3

El conjunto merengue deberá volver a los entrenamientos para prepararse de la mejor manera de cara a su próximo enfrentamiento, donde visitarán la ciudad de Chiclayo para enfrentar a Deportivo Lute. Este duelo está programado a desarrollarse el domingo 7 de setiembre a las 3:00 p.m. (hora peruana).