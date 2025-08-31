0
EN VIVO
Previa del Boca Juniors vs. Aldosivi por Liga Profesional

¡Imparables! Universitario sumó tres puntos y amplia su ventaja sobre Alianza Lima en la tabla

Los hinchas de Universitario recibieron grata noticia luego de que sumaran 3 puntos y ampliaran su diferencia con Alianza Lima en la tabla. Los cremas se perfilan para el título.

Angel Curo
Universitario sumó tres puntos y amplia su ventaja sobre Alianza Lima
Universitario sumó tres puntos y amplia su ventaja sobre Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes tiene el objetivo de poder levantar todos los títulos posibles en esta temporada. En el Torneo Clausura 2025 son líderes en la tabla de posiciones y se perfilan a conseguir el tricampeonato nacional. Mientras tanto, sus divisiones menores no desentonan y también celebran una grata noticia que emocionó a los hinchas.

Universitario y una importante noticia para los hinchas cremas.

PUEDES VER: Universitario anunció a 4 'incorporaciones' rumbo al título del Clausura: "Presentamos a..."

El sábado 30 de agosto, Universitario visitó el Estadio Municipal de Huamachuco para enfrentar a Juventus en un duelo clave por la tercera jornada del Grupo B de la Liga 3. Este partido resultaba vital en la pelea por el liderato.

Los cremas tuvieron que trabajar más de lo esperado, pero en la segunda mitad encontraron el ritmo y se llevaron la victoria por la mínima diferencia. El único gol llegó a los 78 minutos gracias al delantero Nicolás Rengifo, quien sigue destacando en la reserva de la ‘U’.

Universitario venció 1-0 a Juventus y es líder en solitario de la Liga 3.

Con este triunfo, Universitario alcanzó su segunda victoria consecutiva en la segunda fase y se consolidó como líder del Grupo B con 9 puntos. De esta manera, toma distancia de sus perseguidores y deja en evidencia la diferencia con su clásico rival, Alianza Lima, que marcha último con apenas un punto.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3

Grupo BPJPts
1. Universitario39
2. Juventus34
3. Deportivo Lute23
4. Alianza Lima21

Próximo partido de Universitario en la Liga 3

El conjunto merengue deberá volver a los entrenamientos para prepararse de la mejor manera de cara a su próximo enfrentamiento, donde visitarán la ciudad de Chiclayo para enfrentar a Deportivo Lute. Este duelo está programado a desarrollarse el domingo 7 de setiembre a las 3:00 p.m. (hora peruana).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Diego Rebagliati reveló firme medida de Sporting Cristal con Cristian Benavente: "Autuori sí..."

  2. 'Puma' Carranza dio rotundo calificativo a Piero Cari tras ser convocado por Perú: "Es una..."

  3. Universitario anunció a 4 'incorporaciones' rumbo al título del Clausura: "Presentamos a..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano