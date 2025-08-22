Universitario cayó sorpresivamente 1-0 y cedió puntos en la tabla del torneo: ¿En qué puesto va?

Universitario de Deportes se despidió oficialmente de la Copa Libertadores 2025 tras empatar 0-0 en el duelo de vuelta de los octavos de final. Con este resultado, la escuadra merengue tendrá que enfocarse en su lucha por ganar el título nacional en el Torneo Clausura. Mientras tanto, en la Sub 18, el equipo estudiantil viene de conseguir un inédito resultado que sorprendió a sus hinchas.

El último viernes, el elenco de Ate disputó un compromiso frente a Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) por la jornada 9 del Grupo A del campeonato de menores. No obstante, grata fue la sorpresa de la hinchada cuando se conoció que los cremas fueron derrotados por la mínima diferencia con el 'Gavilán del Norte' en la cancha del colegio San Ramón.

UTC venció a Universitario por la fecha 9 del Torneo Juvenil Sub 18/Foto: Facebook

Raúl Santamaría fue el héroe del partido para el conjunto cajamarquino, que ahora viene siendo el más cercano perseguidor de la 'U' en el Torneo Juvenil Sub 18. Precisamente, ahora el cuadro de altura acaba de llegar a los 18 puntos, sin embargo, se mantiene en el segundo lugar de la tabla al contar con 14 goles a favor, 5 menos que Universitario.

Cabe mencionar que, este marcador no deja de pasar por desapercibido en los aficionados merengues, toda vez que, el pasado fin de semana habían logrado una goleada de 6-1 a Atlético Grau en condición de visitantes, el cual permitió que no pierdan el liderato.

El equipo de Odriozola deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en volver a la senda del triunfo si no quiere seguir cediendo puntos ante sus rivales más directos.

Torneo Sub 18: así va la tabla del Grupo A tras la derrota de Universitario