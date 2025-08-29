- Hoy:
Universitario anunció a 4 'incorporaciones' rumbo al título del Clausura: "Presentamos a..."
Universitario de Deportes se mantiene enfocado en el objetivo de campeonar esta temporada 2025 y anunció a cuatro incorporaciones para sorpresa de los hinchas.
Luego de conquistar el Torneo Apertura, Universitario de Deportes quiere quedarse también con el Clausura, por ello, se encuentra enfocado en lograr el objetivo. Tras quedar fuera de la Copa Libertadores, el conjunto crema apunta al título nacional, demostrando que es un firme candidato.
Universitario sorprendió con nuevas elementos en pleno Torneo ClausuraEl elenco crema es firme candidato para lograr el título | Foto: Universitario
Resulta que en las últimas horas se conocieron los cuatro nuevos aliados que se suman a la institución merengue, captando así la atención de los hinchas cremas, seguidores del equipo y usuarios en general de las redes sociales que vieron la publicación compartida por el propio club en su cuenta de X.
“Exclusivo para nuestros socios. Presentamos a nuestras nuevas marcas afiliadas, que traerán grandes beneficios a nuestros Socios Cremas y Adherentes”, se describe en la gráfica. Como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar con diversos mensajes.
Se trata de cuatro nuevos aliados que se suman al club, llamando así la atención de todos. Cabe mencionar que las incorporaciones han causado revuelo a lo largo de la temporada, pues la hinchada espera que todo sume por el bien del equipo en el 2025. Un año que esperan terminar de la mejor manera.La publicación de Universitario en sus redes sociales
