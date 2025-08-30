¿Universitario? Club campeón quiere dar el golpe y comprar el pase del delantero Luis Ramos

Luis Ramos es uno de los delanteros más importantes con los que cuenta América de Cali. Sus buenas actuaciones le sirvieron para que Óscar Ibáñez lo considere nuevamente en la convocatoria de la selección peruana con miras a los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026.

Club campeón quiere comprar el pase del delantero Luis Ramos

En medio de su memorable presente con los 'Diablos Rojos' se conoció que hay un prestigioso club que quiere ejecutar la compra de su carta pase a Cusco FC. Se trata de su actual escuadra, América de Cali, varias veces campeón en Colombia.

América de Cali quiere comprar el pase de Luis Ramos

De acuerdo a la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, los 'Escarlatas' quieren seguir contando con el joven atacante, cuando termine su préstamo a finales del 2025.

"América de Cali de Colombia tiene la opción de compra con Luis Ramos para adquirir sus derechos y lo quiere ejecutar. En base a su desempeño, se ganó un puesto y está convocado a la selección peruana", sostuvo.

Luis Ramos pudo fichar por Universitario este 2025

Es importante recordar que, los 'Guerreros Dorados' son dueños del pase del delantero de 24 años. Durante el último mercado de pases del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, Universitario de Deportes intentó el fichaje del talentoso atacante, sin embargo, no se pudo concretar su llegada a Ate, ya que la institución colombiana pedía una alta suma de dinero durante las negociaciones.

Luis Ramos y su presente en América de Cali

Luis Ramos se ha ganado un lugar en el once de América de Cali. El delantero de la 'Bicolor' es un referente en el ataque del 'Rojo' a lo largo del 2025. Según las estadísticas, el '9' lleva 35 partidos oficiales entre la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay. Además, en su cuenta personal tiene 9 goles y 1 asistencia.