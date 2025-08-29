Óscar Ibáñez y los 2 sorpresivos onces que utilizó en partido de práctica con la selección peruana

La selección peruana llevó a cabo un nuevo día de entrenamientos desde Videna pensando en su siguiente encuentro ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026. En tal sentido, el entrenador Óscar Ibáñez viene planificando algunas novedades con respecto a la alineación titular de la 'Bicolor' en Montevideo.

Los 2 sorpresivos onces de la selección peruana

Mientras tanto, el último jueves, Ibáñez realizó un partido de práctica con el equipo mayor y también los sparrings de la 'Blanquirroja'. Bajo esa premisa, mediante sus redes sociales el periodista Gustavo Peralta reveló cuáles fueron las dos formaciones que alineó el exestratega de Cienciano del Cusco.

En el primer once se tuvo gran parte de los sparrings, siendo las principales sorpresas Rafael Guzmán de Universitario, Maxloren Castro, Axel Cabellos, y el talentoso delantero Mateo Rodríguez. Sin embargo, el DT nacional también incluyó en esta alineación a figuras de la Liga 1 como Enríquez, Pretell, 'Canchita' Gonzales y Jairo Concha quien actualmente atraviesa un gran nivel en la 'U'.

Diego Enríquez, Jherson Reyes, Rafael Guzmán, Jussepi García, Axel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Jairo Concha, Maxloren Castro, Piero Magallanes, Mateo Rodríguez.

Por otro lado, Óscar Ibáñez se decidió por usar a la mayoría de jugadores que normalmente son titulares con Perú en las clasificatorias como Garcés, Abram, Yotún, Peña, Quevedo, Polo y el 'Tunche' Rivera. Cabe resaltar que, Juan Carlos Gonzales Peña atacante de Sport Boys tuvo minutos con el resto del plantel nacional.

Carlos Cáceda, Matías Lazo, Renzo Garcés, Luis Abram, César Inga, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Kevin Quevedo (Juan Carlos Gonzales Peña), Andy Polo, José Rivera.

Kevin Quevedo se sometió a una resonancia magnética

Kevin Quevedo se sintió en los entrenamientos con Perú

El último jueves, el extremo Kevin Quevedo fue sometido a una resonancia magnética luego de haberse sentido durante las prácticas de la 'Bicolor'. Sin embargo, todo hace indicar que no hay nada de gravedad, y podría viajar tranquilamente a Uruguay para el choque por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.