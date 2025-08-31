¿Crisis en Uruguay? Marcelo Bielsa hizo fuerte revelación contra sus futbolistas: "Los que peor juegan"

Solo es cuestión de días para ver el partido entre Perú vs Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. Uno de los que ha generado polémica en la antesala de este encuentro es Marcelo Bielsa, ya que brindó una conferencia de prensa en el que habló sin filtro sobre su plantel.

Una de las palabras que más impacto generó en los aficionados fue sobre el calificativo a sus jugadores, ya que estuvo en un cruce de palabras con periodistas sobre la lista de convocados para el Mundial 2026. Ante ello, se dirigió a los futbolistas ofensivos que tiene en el plantel, ya que los catalogó como "los que peor juegan".

Marcelo Bielsa dio fuerte comentario de los futbolistas de Uruguay

En conferencia de prensa, el estratega argentino indicó que los delanteros, y futbolistas que tienen un rol ofensivo, son los que más son sustituidos a lo largo de la campaña que ha tenido en Eliminatorias. Bielsa los calificó como los "que peor juegan", dejando en claro que es por un puesto que más exigencia se demanda.

"Los que peor juegan son los delanteros. Mire los cambios. Los que más salen son los punteros, los centro atacantes y los volantes ofensivos porque es el lugar del campo en el que más cuesta jugar bien. Ese razonamiento define que es mucho mejor llevar atacantes de sobra", expresó.

Prensa de Uruguay resalta declaraciones de Marcelo Bielsa. Foto: Ovación Uruguay.

Estas palabras han rebotado a nivel internacional, sabiendo que Marcelo Bielsa es de los técnicos que no tiene temor en expresar su sentir, y conociendo que en años pasados afrontó una serie crisis deportiva por los cruces de palabras con jugadores. Un hecho que se vivió justamente en lo que fue el choque ante Perú en el Estadio Nacional de Liima.