DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, sorprende con firme comentario previo a partido con Perú: "Débiles..."

No falta mucho para vivir el emocionante partido entre Perú vs Uruguay en Montevideo por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026. El conjunto 'charrúa' necesita de un solo punto para clasificar al Mundial, mientras que la Bicolor necesita de una victoria para mantener vivas sus esperanzas de llegar al repechaje.

Previo a este encuentro en el Estadio Centenario de Montevideo, Marcelo Bielsa dio una conferencia de prensa ante todos los medios presentes y no se guardó nada sobre su sentir de cara a las próximas jornadas. Si bien está garantizado su presencia en la Copa del Mundo, hay un factor que le preocupa de cara al choque ante los dirigidos por Óscar Ibáñez.

Marcelo Bielsa dio firmes calificativos previo al Perú vs Uruguay

Según el artículo difundido por el medio "Ovación" de Uruguay, se pudo conocer la preocupación del estratega argentino en lo que ha sido el proceso de Eliminatorias. A días de enfrentar a Perú, Marcelo Bielsa expresa que quiere que su equipo corra más a comparación de otros duelos. De no darse lo que propone, el DT confirma que los 'charrúas' serán "débiles".

"Nosotros necesitamos correr mucho porque eso nos hace jugar mejor, rentabilizar nuestras virtudes, necesitamos correr más que el rival y necesitamos de los jugadores que están habituados a la competencia máxima de altísima intensidad. Cuando se dan esas cosas, somos un equipo. Cuando no se dan esas cosas, somos más débiles. Esto es una descripción que pone mi función muy en duda, muy en duda, por lo que dije antes del entusiasmo del entrenador y la proporcionalidad de las virtudes que el jugador usa, dependen del entrenador. Se habrán cansado de escuchar 'este tipo me da confianza, saca lo mejor de mí, me genera entusiasmo'. Eso es ser entrenador. También puede pasar lo contrario como 'este tipo me inhibe, me deprime'", declaró Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa confirma que tiene su lista de convocados para el Mundial 2026

Si bien aún no es oficial su presencia en la Copa del Mundo 2026, pese a que se concretará próximamente, el DT Marcelo Bielsa confirmó públicamente que ya tiene su lista de 23 jugadores para el Mundial de Norteamérica. El estratega argentino ya piensa en el certamen FIFA y aprovechará el duelo ante Perú para perfeccionar el rendimiento del plantel celeste.

"Sí, por supuesto. Ya tengo la lista de 23 para el Mundial. ¿Mejor 26 0 23? Esa es una gran pregunta. Si usted lleva 26 jugadores, hay tres jugadores que van a ser tercera opción respecto del uno y el dos. ¿Usted qué elegiría como tercera opción? Los que peor juegan son los delanteros. Mire los cambios. Los que más salen son los punteros, los centro atacantes y los volantes ofensivos porque es el lugar del campo en el que más cuesta jugar bien. Ese razonamiento define que es mucho mejor llevar atacantes de sobra", agregó.