Piero Cari dejó rotundo mensaje tras su sorpresiva convocatoria a la selección: "Esta camiseta..."

Las Eliminatorias 2026 se reinician en septiembre con la última fecha doble y la selección peruana tendrá una última oportunidad, aunque casi difícil, de lograr un cupo en el repechaje cuando enfrente a Uruguay y Paraguay. De esta manera, el técnico Óscar Ibáñez dio a conocer su lista de convocados a la que se sumó recientemente Piero Cari.

El mediocampista de Alianza Lima, que estuvo como sparring, ingresó al primer equipo y vivirá su primera experiencia dentro del plantel, esperando su oportunidad para poder debutar. El futbolista de 18 años fue convocado de emergencia y ahora partió junto a toda la delegación a Montevideo.

¿Qué dijo Piero Cari sobre la selección peruana tras convocatoria?

Piero Cari es una de las jóvenes promesas de Alianza Lima

“Un sentimiento muy grande de entrenar por la Bicolor. Es muy especial representar esta camiseta que tengo puesta, muy orgulloso y feliz”, dijo ante cámaras, según un video compartido en las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) durante los entrenamientos en Videna.

Asimismo, en el mismo clip se resaltó la importancia de integrar a jóvenes promesas, por lo que el propio Óscar Ibáñez explicó que esta convocatoria tiene como objetivo brindar a futbolistas como Piero Cari una primera visibilidad y experiencia de vivir en modo Selección, el cual cuidan.

Cabe señalar que la presencia del mediocampista de 18 años en la Blanquirroja genera mucha expectativa no solo en los hinchas blanquiazules, sino en los seguidores de la Bicolor que esperan un cambio a futuro para lograr los objetivos.

(Video: FPF)

¿Cuáles son los números de Piero Cari con Alianza Lima este 2025?

En lo que va de la temporada 2025, el volante peruano Piero Cari registra 16 partidos con Alianza Lima, entre el torneo local, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Asimismo, tiene 2 asistencias de gol en su cuenta personal.