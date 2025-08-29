- Hoy:
Es figura en Alianza y será llamado por Ibáñez para enfrentar a Uruguay: "Viajará este sábado"
Es de los mejores jugadores de Alianza Lima y ahora integraría la lista de la selección peruana para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias. Te contamos de quién se trata.
La selección peruana continúa sus preparativos para enfrentar a Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El cuadro comandado por el DT Óscar Ibáñez sufrió las bajas de Álex Valera y Edison Flores por lesión. En ese escenario, se conoció que el comando técnico habría definido convocar de emergencia a una figura de Alianza Lima.
Se trata de Piero Cari, quien fue convocado con la Sub-20 para fungir como sparring para la selección mayor. En las últimas semanas surgió la información que el joven 'potrillo' venía dejando buenas sensaciones en el comando técnico y, junto a Maxloren Castro, tenía altas posibilidades de integrar la lista final.
En ese sentido, el reconocido periodista José Varela reveló que Ibáñez habría decidido que Cari sea considerado para enfrentar a Uruguay. "Piero Cari integrará la Selección Peruana absoluta y viajará este sábado rumbo a Montevideo para el partido ante Uruguay por las Eliminatorias", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.Piero Cari se integrará a la selección peruana mayor y podría jugar ante Uruguay.
De esta forma, Piero Cari tendrá una oportunidad de oro de poder hacer su ansiado debut con la 'Blanquirroja'. El futbolista de Alianza Lima ya ha tenido rodaje internacional en la Copa Libertadores y Sudamericana.
Estadísticas de Piero Cari esta temporada
Piero Cari ha tenido una evolución destacada esta temporada, pasando de jugar en las divisiones menores a convertirse en titular del primer equipo de Alianza Lima en tiempo récord bajo la dirección de Néstor Gorosito.
A sus 18 años, el joven volante ha disputado 16 partidos en lo que va de la campaña, mostrando su capacidad para mover los hilos del equipo. Además, logró aportar con dos asistencias.
Maxloren Castro no formará parte de la selección mayor
Por su parte, el periodista deportivo Gustavo Peralta confirmó que Piero Cari se sumará a la selección mayor. Sin embargo, precisó que esta decisión provocará que Maxloren Castro permanezca trabajando con la categoría sub-20 de cara a los próximos amistosos.
"Piero Cari viaja con la selección peruana a Uruguay. Se suma a la convocatoria. Por su parte, Maxloren Castro se queda con la Sub-20 para los amistosos ante Guatemala en Chincha", publicó Peralta en sus redes sociales.
