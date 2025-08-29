DT de Bolivia le mandó firme mensaje a Perú previo al final de Eliminatorias: "Próximamente…"

La selección peruana regresa a la acción en las Eliminatorias 2026 cuando enfrente a sus similares de Uruguay y Paraguay por la última fecha doble a disputarse en septiembre. En ese contexto, el entrenador de la selección boliviana, Óscar Villegas se pronunció ante los medios de comunicación.

Y es que la ‘Verde’ también busca su clasificación a la Copa del Mundo en estas dos jornadas de Clasificatorias Sudamericanas al ubicarse en la zona baja de la tabla de posiciones. Por ello, se alistan para sus respectivos partidos ante Colombia y Brasil, conscientes de que ambos rivales no les dejarán el camino fácil

¿Qué dijo el DT de Bolivia sobre la selección peruana?

Óscar Villegas confía en lograr el objetivo con Bolivia | Foto: AFP

“Que haya funcionado para Bolivia, seguramente Perú también próximamente buscará. Teníamos que hacerlo, era necesario, estamos con vida y eso marca un poco de lo bueno que se ha hecho, tenemos todo un proceso y no paramos de trabajar”, dijo Óscar Villegas a los medios sobre nueva generación del conjunto del ‘Altiplano’.

Sobre su encuentro frente a Colombia por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, el estratega boliviano reconoció que tendrá un difícil cierre, pero afirmó que lucharán para lograr el objetivo.

“Colombia todavía no está clasificado, necesita ganarnos para estar en el Mundial, y un Brasil que vendrá a defender su historia y vendrá a buscar el resultado, más con el cuerpo técnico, es un entorno que le da dificultad a estos dos partidos. Estamos con vida y vamos a luchar hasta el final”, resaltó.

Próximos partidos de Bolivia en las Eliminatorias 2026