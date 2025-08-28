La sensible baja que sufriría la selección peruana para partido ante Uruguay: "Un desgarro..."

La selección peruana continúa sus preparativos para afrontar la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 ante Uruguay y Paraguay, respectivamente. La 'Bicolor' peleará hasta la última fecha y agotará todas sus opciones para forzar un cupo al repechaje. En ese contexto, previo al duelo en Montevideo, se conoció que un titular podría ser baja por lesión.

PUEDES VER: Selección peruana y los 2 convocados de última hora que jugarían ante Uruguay por Eliminatorias

Durante la última edición del programa 'Línea de 5', el periodista deportivo Javier Saenz informó que en la reciente práctica de la selección peruana en La Videna llamó la atención la ausencia de Carlos Zambrano entre los convocados.

Según detalló el comunicador, este sería el segundo día consecutivo en que el ‘León’ no trabaja a la par de sus compañeros, debido a un posible desgarro muscular que arrastra desde su llegada a Alianza Lima.

"Estuve en La Videna y Zambrano no fue a entrenar. Él estaba con un desgarro desde el partido ante Gremio en Brasil. Parece que es un tema de lesión, que lo tiene desde que llegó a Alianza. Va dos días sin entrenar a la par de sus compañeros. No sé si puedan hacer algo para que llegue, al menos, al partido contra Paraguay", expresó el también periodista de GOLPERÚ.

Video: Denganche

Esta situación lo perfila como una de las probables bajas en el esquema del DT Óscar Ibáñez de cara al duelo ante Uruguay, mientras que su presencia frente a Paraguay en el Estadio Nacional aún está en evaluación.

Estadísticas de Carlos Zambrano

De confirmarse su baja, sería un duro golpe para los intereses de la ‘Bicolor’, ya que Carlos Zambrano es uno de los jugadores más importantes del combinado nacional. Su experiencia y jerarquía en la zaga defensiva han sido claves, sumando 10 encuentros en las Eliminatorias 2026.

Carlos Zambrano podría ser baja ante Uruguay debido a una lesión. Foto: Líbero

Por otro lado, cabe destacar que el ‘León’ ha tenido continuidad con Alianza Lima a lo largo de la temporada, consolidándose como titular indiscutible. En lo que va del 2025, el defensor acumula 25 partidos disputados con la camiseta blanquiazul.

¿Quién reemplazaría a Carlos Zambrano en la selección peruana?

Luis Abram podría ser el posible acompañante de Renzo Garcés en la zaga defensiva ante la baja de Carlos Zambrano. El jugador de Sporting Cristal ya sabe lo que es jugar con la 'Blanquirroja' y viene destacando en Sporting Cristal, por lo que podría ser considerado como una opción.

Asimismo, Erick Noriega es otro de los candidatos, ya que, si bien se ha desempeñado más como un pivote en el mediocampo, también conoce la labor de central, por lo que podría volver a hacer dupla con Garcés.