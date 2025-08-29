Mr Peet reveló contundente medida de Alianza Lima tras millonaria sanción de Indecopi: "Van a..."

El jueves 28 de agosto Indecopi confirmó la imposición de una multa de 2,4 millones de soles a Alianza Lima por el apagón vivido en Matute durante la final de la Liga 1 ante Universitario. Ahora, Mr Peet informó que la directiva blanquiazul no se quedará de brazos cruzados y tomaron una firme decisión ante la millonaria sanción.

Durante la última emisión del programa 'A Presión Radio', el periodista deportivo Peter Arévalo se refirió a la sanción que impuso el ente regulador peruano por haber cortado la iluminación pese a la presencia de más de 26 mil personas en el recinto deportivo.

Mr Peet reveló la medida que tomó Alianza Lima tras millonaria sanción de Indecopi

De acuerdo con el popular 'Mr Peet', la directiva de Alianza Lima habría tomado la contundente medida de apelar esta millonaria multa. Asimismo, el comunicador reveló que esta apelación tomará mucho tiempo en resolverse y es muy probable que el monto termine reduciéndose.

"Es un tema que se va a apelar. Esta dentro de la justicia ordinaria, no tiene nada que ver con lo deportivo. Se va a apelar, eso es lo que tengo como conocimiento, y esto tiene para rato. Lo que es la suma impuesta, no va a ser tal cual, al final se verá cuál es resultado final. Van a apelar", indicó.

Asimismo, el comunicador cuestionó a Indecopi por la prolongada demora en emitir el fallo final y explicó que la cifra de 2,4 millones se estableció considerando que podrían aplicarse reducciones tras las apelaciones.

"Me llama la atención, la lentitud en el fallo. Hice la consulta y me dijeron que tiene para rato. El monto no es lo que dicen, porque quienes sancionan saben perfectamente que viene apelaciones y luego reducciones", añadió.

¿Qué puntos infringió Alianza Lima según Indecopi?

De acuerdo a lo mencionado en la resolución de Indecopi Alianza Lima infringió los siguientes puntos del reglamento de la Liga 1: