Gorosito, DT de Alianza Lima, sorprendió tras dar firme calificativo al torneo peruano: "Es..."
El entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, habló para medio argentino y sorprendió con el calificativo que le dio al torneo peruano.
La campaña de Néstor Gorosito en Alianza Lima es positivo. Es por ello que los hinchas piden su renovación para la próxima temporada. El estratega argentino fue claro en señalar que le gustaría continuar en el cuadro blanquiazul, pero aun las negociaciones no cerraron.
Mientras define su futuro, Gorosito no ocultó su felicidad por el desempeño de sus dirigidos. El entrenador de Alianza Lima resaltó el calendario, tanto a nivel local como internacional, que afrontaron. Además, calificó a la Liga 1 como una competencia muy complicada.
"Estamos contentos con el desempeño que está teniendo nuestro equipo. Hemos jugado muchos partidos en competencias internacionales y también hemos sacado muchos puntos en el torneo peruano, que es realmente muy difícil", señaló Gorosotio a DSports Radio.Néstor Gorosito habló sobre el torneo peruano
Néstor Gorosito resaltó el nivel del fútbol argentino
Para Néstor Gorosito, el fútbol argentino es más complicado que en Europa. El DT de Alianza Lima explicó que los jugadores que llegan a Argentina desde Europa les cuesta adaptarse al ritmo del campeonato.
"Jugar en Europa es 300 veces más fácil que en Argentina. Allá tienen todo el dinero del mundo para realizar compras. El torneo argentino es muy difícil, y todos los que vienen de Europa tardan en adaptarse. El Getafe le gana al Barcelona una vez en 150 años y acá Riestra le puede ganar tranquilamente a Boca o a River", expresó.
