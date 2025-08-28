0
Indecopi sancionó a Alianza Lima por 'apagón' en la final del 2023
River Plate vs. Unión EN VIVO por Copa Argentina

Alianza Lima lamentó la muerte de Mabel Dutra, mamá de Pablo Bengoechea: "Acompañamos al profesor"

Alianza Lima comunicó mediante sus redes sociales el deceso de Mabel Dutra, mamá de Pablo Bengoechea, y le dejó un mensaje de apoyo al director técnico.

Francisco Esteves
Alianza Lima le dio las condolencias a Pablo Bengoechea.
Alianza Lima le dio las condolencias a Pablo Bengoechea. | Foto: Composición Líbero.
Mediante su cuenta oficial de 'X', Alianza Lima le mandó un sentido mensaje a Pablo Bengoechea por el fallecimiento de su madre, Mabel Dutra. Recordemos que el entrenador uruguayo estuvo a cargo del cuadro blanquiazul durante tres temporadas, saliendo campeón de la Liga 1 en el 2017 y acabando así con una sequía de 10 años sin títulos para los de Matute.

Adrián Balboa confesó por qué se fue de Alianza Lima.

Adrián Balboa reveló quién fue el culpable de su salida en Alianza Lima: "Decidió que me fuera"

Con una publicación, el elenco de La Victoria tuvo un enorme gesto con su antiguo director técnico, quien perdió a su progenitora. "El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias al profesor Pablo Bengoechea por el sensible fallecimiento de su madre. Acompañamos al profesor Pablo y a su familia en este difícil momento", indicó.

Alianza Lima le brindó sus condolencias a Pablo Bengoechea.

Asimismo, otros clubes como Peñarol, donde Pablo Bengoechea es ídolo, también se pronunciaron para apoyar al entrenador uruguayo. "El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Mabel Dutra, madre de Pablo Javier Bengoechea. A Pablo, a su familia, a sus allegados, el apretado abrazo de la Institución en este momento", precisó el 'Carbonero' en sus redes sociales.

¿Cómo le fue a Pablo Bengoechea en Alianza Lima?

Pablo Bengoechea llegó a Alianza Lima en el 2017 y sacó campeón de la Liga 1 a los blanquiazules tras hacerse tanto con el Torneo Apertura como con el Clausura. Por ello, de inmediato los hinchas le agarraron un enorme cariño al entrenador que jugaba fiel a su estilo, con más pelotazos que jugadas elaboradas. Con todo y ello, alcanzó tres finales de forma consecutiva.

En marzo del 2020 vio su salida luego de perder 2-0 con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Vale precisar que ese fue el año que los blanquiazules casi descienden a la Liga 2, pero gracias al TAS lograron mantenerse en la máxima división y posteriormente salieron bicampeones nacionales.

