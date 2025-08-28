Mosquera no se guardó y dio fuerte opinión sobre Néstor Gorosito como DT de Alianza: "Fue una..."

Néstor Gorosito es uno de los artífices del gran momento que vive Alianza Lima no solo en la Liga 1, sino también a nivel internacional en la Copa Sudamericana 2025. Bajo ese contexto, recientemente el estratega de Alianza Universidad de Huánuco, Roberto Mosquera se refirió respecto a la labor del DT argentino en la escuadra blanquiazul.

Roberto Mosquera opinó sobre la labor de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Mediante una reciente entrevista con 'L1 Radio', el ex Sporting Cristal indicó que hoy en día el 'Pipo' viene dejando huella en el cuadro íntimo, asimismo, su etapa en La Victoria se puede calificar como "importante", toda vez que logró recuperar la mística que posee el club, a lo largo de la temporada. En esa línea, recordó a históricos jugadores que tuvieron paso por el 'equipo del pueblo'.

Néstor Gorosito renovaría contrato con Alianza Lima a final de temporada

"La verdad que estoy feliz, Gorosito ha marcado una época importante en Alianza Lima. Se ha acercado un poco a la historia de Alianza Lima porque parecía que se había olvidado de César Cueto, Teófilo Cubillas, Jaime Duarte y de tanto crack. Las veces que ha campeonado, no hubo el fútbol del cual se hizo un equipo del pueblo, tan popular. Eso parece que a nadie le interesa", sostuvo.

A su vez, el técnico del conjunto 'Azulgrana' no dudó en resaltar el actual estilo de juego que posee el elenco blanquiazul e indicó que la afición del cuadro íntimo también "presiona" para que el equipo logre buenos resultados.

"Deberían entender que la mitad del país es hincha de Alianza por su forma de jugar, pero se alejaron tantísimo que había que campeonaron como sea para saciar el hambre de la hinchada, eso fue una pena", concluyó.

Néstor Gorosito renovaría con Alianza Lima a fin de temporada

De acuerdo a lo que manifestó Fernando Cabada, Gerente General de la institución aliancista a RPP Deportes, la idea del club es poder garantizar que se continúe con el proyecto que lidera el entrenador Néstor Gorosito, a raíz del buen presente del plantel.

"Nosotros en Alianza lo que queremos es un proyecto de continuidad. Como institución hemos dado muchos golpes de timón: directivos, administradores, técnicos. Una institución necesita un plan de largo plazo, necesita poder tener continuidad y mi apuesta es por la continuidad. En el momento que Franco toque mi puerta que esto es así, yo pondré mi firma donde me diga. Estamos convencidos del proyecto", mencionó el directivo de Alianza Lima.