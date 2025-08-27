¿Alianza a semifinales? Néstor Gorosito se pronuncia sobre fallo Independiente vs U. de Chile

La Copa Sudamericana 2025 dejó en expectativa a los hinchas de Alianza Lima por el partido suspendido de la vuelta de los octavos de final entre Independiente vs Universidad de Chile. Y es que el rival de los blanquiazules sale de esta llave, sin embargo, no concluyó por los incidentes en las tribunas del estadio de Argentina.

En ese contexto, el entrenador Néstor Gorosito se pronunció sobre el fallo que generó incertidumbre durante los últimos días, pues los ‘íntimos’ vienen realizando una buena campaña en torneos de la Conmebol de esta temporada. El ‘Pipo’ rompió su silencio y dejó un rotundo mensaje.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el fallo de Independiente vs Universidad de Chile?

Néstor Gorosito compartió su postura sobre el Independiente vs U de Chile

Mientras la Conmebol publicó los días y horarios para los partidos de cuartos de final de la Copa Sudamericana, en Alianza Lima se encuentran a la espera de la resolución. En ese contexto, Néstor Gorosito fue entrevistado por ESPN donde dio más detalles de esta situación.

“Dios quiera que sea así. Si uno puede pasar sin jugar sería 100 veces mejor. También por los premios, al club le viene espectacular”, dijo el ‘Pipo’ al ser consultado por si le gustaría pasar directamente a semifinales, sin tener que enfrentar a Independiente o la Universidad de Chile.

Asimismo, el estratega argentino se refirió sobre cómo esperan la resolución que podría traer muchas reacciones en los clubes involucrados.

“Con un poco de incertidumbre, se hace difícil por la programación y la ansiedad de ir viendo al rival para hacer más hincapié en lo que corresponde a ese partido. Con la intranquilidad de que pase uno y digan que se juegue a puertas cerradas. ¿La gente de Alianza qué culpa tiene de no poder ir a ver a su equipo? No hizo nada”, resaltó.

¿Cuándo juega Alianza Lima los cuartos de final de Copa Sudamericana?

Aunque la Conmebol no ha establecido el día exacto en el que se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se conoce que Alianza Lima enfrentará a su rival, que saldrá de la llave entre Independiente y U de Chile, partido que se encuentra suspendido por incidentes ocurridos en el estadio de Argentina. La definición por el pase a semifinales se desarrollará en las siguientes fechas: ida el 18 de septiembre, vuelta el 25 del mismo mes.