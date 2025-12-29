Prensa ecuatoriana lapida a Christian Cueva y lo califica como "el peor fichaje" del 2025 - FOTO

Uno de los fichajes que sorprendió a mediados del 2025 fue el de Christian Cueva a Emelec. Luego de su gran campaña con Cienciano en el que puso al 'Papá' en octavos de final de Copa Sudamericana, el volante nacional se fue del Perú en busca de hacer historia en la escuadra del 'Bombillo'.

Luego de varios meses en Ecuador, el popular 'Aladino' decidió no seguir en la institución por un tema económico, adicional a que tuvo ciertas lesiones que lo alejaron del campo. Ante este panorama, el reconocido portal "Mr. Off" no calló en redes sociales y dejó una pregunta abierta para sus miles de seguidores en 'X'.

Christian Cueva nominado a peor fichaje del 2025 en Ecuador

Mediante la red social del reconocido medio ecuatoriano, se dio a conocer una encuesta para saber quién fue el peor fichaje de la Liga Ecuabet 2025. Dentro de las postales no solo se ve a Christian Cueva con camiseta de Emelec, sino a Felipe Caicedo de Barcelona SC. Cibernautas han comenzado a dar su opinión en los comentarios, resaltando que el peruano sí logró rendir en el terreno de juego.

Fuera de ello, hay un sector de aficionados que comparten la opinión de dicho portal, ya que el mediocampista no mostró un rendimiento regular para que Emelec logre cada uno de los objetivos trazados desde su llegada a mediados del 2025.

"¿Cuál fue el peor fichaje de la Liga Ecuabet?", escribió el portal "Mr. Off" con las imágenes de Felipe Caicedo de Barcelona SC y Christian Cueva de Emelec.

Felipe Caicedo y Christian Cueva nominados a "peores fichajes" del 2025 en Ecuador.

Christian Cueva dejó Emelec y regresó a la Liga 1

A poco de cerrar el año 2025, se confirmó la salida de Christian Cueva en Emelec por mutuo acuerdo. Ahora, el volante seguirá su carrera en el Perú, afrontando la Liga 1 2026 con camiseta de Juan Pablo II. 'Aladino' sabe que el cuadro de Chongoyape quiere seguir en la máxima categoría del balompié nacional, por lo que espera estar en óptimas condiciones para el inicio de la pretemporada.