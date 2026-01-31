Oliver Sonne tras asistir a Grimaldo en el Sparta Praga: "En Perú se volverán locos por esto"

Oliver Sonne no tenía continuidad con el Burnley en la Premier League, así que decidió cambiar de equipo y justo recibió la propuesta del Sparta Praga de República Checa. Por cosas del destino, el club checo ya había cerrado la contratación de Joao Grimaldo. Fue así como ambos jugadores de la selección peruana se encontraron.

"Apoyar el ataque, correr hacia la línea, ser tan rápido. Lo comenté al llegar (lo que hará). Claro, es genial que mi amigo peruano estuviera en el ataque. En Perú se volverán locos por eso", dijo Oliver Sonne tras la victoria de su equipo. No se equivocó, pues ya muchos hinchas peruano sueñan con esa dupla por la derecha en la selección.

Oliver Sonne y Joao Grimaldo en Sparta Praga | Peruanos en el Mundo

Veremos como les termina yendo en su nuevo equipo. Ahora son suplentes, depende de ellos ganarse el puesto en los entrenamientos para compartir la banda derecha. Joao Grimaldo sigue en ascenso, pues viene de ser campeón y titular con el Riga de Letonia. Hasta su nuevo DT está contento con el debut de los peruanos.

¿Qué dijo el DT de Sparta Praga sobre Sonne y Grimaldo?

“Oliver Sonne respondió a todas las preguntas sobre su presencia aquí. Es un jugador muy potente en ataque, está en buena forma, corre mucho y tiene una gran pierna derecha. Además, es muy honesto en defensa”, comentó Brian Priske, DT del equipo checo. Lo mismo pasó con Joao Grimaldo, aunque creo que aún puede seguir mejorando.

¿Lo respalda? "Grimaldo tiene muy buenas habilidades con el balón. Pero aún necesita mejorar. Trabajaremos en su físico; necesita acostumbrarse a la intensidad de la liga checa”, finalizó. Siempre estuvo en deuda en lo físico, pero si se lo propone terminará sorprendiendo a final de la temporada.