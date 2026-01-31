Oliver Sonne dio asistencia fenomenal para gol estratosférico de Joao Grimaldo en Sparta Praga

Sangre incaica en Europa. Oliver Sonne y Joao Grimaldo se estrenaron de la mejor manera posible en el Sparta Praga de República Checa, ya que ambos protagonizaron y sellaron la goleada de su club ante el Dukla por la fecha número 20 del Grupo A de la Liga Checa 25/26. Los dos hombres de la selección peruana se juntaron en una enorme acción que ya está dando de qué hablar en todos los hinchas nacionales.

Ocurrió al minuto 88', cuando el marcador ya se encontraba 2-0, cuando Oliver Sonne recibió un buen pase por la banda derecha y corrió para darle un pase al ras de campo a Joao Grimaldo, quien en al otro lado del área esperó atento para rematar en primera y convertir el 3-0 definitivo de los suyos. Los dos elementos de la Blanquirroja habían ingresado poco antes, a los 82' por orden de su director técnico.

De inmediato, las redes sociales se incendiaron por los comentarios sobre ambos jugadores de la selección peruana, quienes quieren seguir destacando para ser convocados por el nuevo DT nacional, Mano Menezes. Recordemos que tanto el delantero como defensor acaban de llegar al Sparta Praga, aunque el nacido en Dinamarca se encuentra en condición de préstamo por parte del Burnley de la Premier League.

Joao Grimaldo destacó en el Riga de Letonia, pero su pase pertenecía al Partizán de Serbia, y gracias a su rendimiento llamó la atención del cuadro checo; mientras que Oliver Sonne no contaba con minutos en Inglaterra y por eso optaron por cederlo con el objetivo de que no pierda su nivel. Ahora, ambos buscarán hacer 'diabluras' en República Checa.

¿Cuánto valen Oliver Sonne y Joao Grimaldo?

Actualmente, Oliver Sonne es el futbolista más caro de todo Perú con un valor de 4 millones de euros en el mercado de transferencias, siendo su cotización más elevada a lo largo de su carrera profesional. Por su parte, el precio de Joao Grimaldo ronda los 700 mil euros y busca volver a revalorizarse para superar los 1.50 millones que costaba en el 2023.