Periodista brasileño dio rotundo calificativo a Mano Menezes, nuevo DT de Perú: "Un..."

La selección peruana ya tiene nuevo técnico de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, y estamos hablando del entrenador brasileño Mano Menezes. Por ello, desde Brasil, un periodista dio un rotundo calificativo al flamante encargado de llevar a Perú al próximo certamen mundialista.

Prensa brasileña dio fuerte calificativo a Mano Menezes tras ser confirmado como DT de la selección peruana

En una entrevista con el programa "Mano a Mano" de la plataforma D'enganche, el periodista brasileño Bruno Flores fue consultado sobre el nuevo entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, y expresó una opinión contundente.

Para el comunicador de Brasil, en su última etapa como entrenador con Gremio de Porto Alegre, Menezes fue como un técnico que llegó para solucionar el mal momento que vivía el club, ya que estaba pasando por un mal momento y a puntos de estar en zona de descenso del Brasileirao.

"En Gremio, Mano Menezes era casi como un bombero. Realizó un trabajo desde abril hasta diciembre para evitar que Gremio descienda a la segunda división. La afición le solicitó que adoptara un enfoque más ofensivo en momentos clave de la temporada", dijo en primera instancia.

Video: D'enganche

Además, para Bruno Flores, la trayectoria de Mano Menezes indica que es un técnico que llega a clubes que se encuentran en emergencia para tratar de solucionarlos.

"En los últimos años, ha tenido más oportunidades en este perfil de bombero. Trabajos con menos recursos, con menos jugadores de alta calidad, que requerían un DT con un equipo defensivo sólido. En resumen, equipos que priorizan la defensa sobre el ataque", concluyó.

A su vez, remarcó que el entrenador brasileño tiene un juego que destaca más lo defensivo que la zona ofensiva, por lo que su trabajo se verá más reflejado en la defensa de la selección peruana.

Mano Menezes es nuevo técnico de la selección peruana

Líbero pudo confirmar que Mano Menezes será el flamante entrenador de la selección peruana rumbo a las Eliminatorias para el Mundial 2030. Además, el 29 de enero, el brasileño fue presentado ante la hinchada peruana como el nuevo técnico de la Bicolor.