Bassco Soyer fue directo y dio firme comentario sobre Felipe Chávez: "Es un..."

Felipe Chávez es uno de los jugadores de la Selección Peruana de los que más se viene hablando en las últimas semanas, viene haciendo un gran trabajo en Alemania con la camiseta de Bayer Munich. De un momento a otro, gracias a su trabajo, pasó a formar parte del primer equipo. Ya hizo su debut en la Bundesliga y está cerca de hacerlo en la UEFA Champions League.

¿Qué dijo Bassco Soyer sobre Felipe Chávez?

Bassco Soyer es una de las próximas caras nueva de la Selección Peruana. Con tan solo 19 años se despidió de Alianza Lima para empezar su travesía por Europa y ahora está siendo figura con el Gil Vicente de Portugal. Hace un tiempo, se había confirmado que ambos jugadores son mejores amigos. Ahora Soyer le tiró flores al jugador del Bayer de Alemania.

"Felipe Chávez es un crack. Tiene una calidad tremenda, además es un tremendo profesional. Es un jugador distinto a lo que yo he visto en toda mi etapa de menores. Sus tiros libres son impresionantes: de 10 te mete 10. Es algo impresionante", comentó Soyer en el programa DENGANCHE. Además confirmó que su deseo es seguir jugando en la Selección Peruana, si es juntos mejor.

Video: DENGANCHE

Según el mismo Soyer, lo que quiere Felipe Chávez es que jueguen juntos en la Selección Peruana. "Estar en la selección es el sueño máximo de todo jugador. Me gustaría estar siempre, y Felipe tiene la misma intención. Siempre que me escribe, me dice que me esfuerce y la rompa, para poder jugar juntos en la selección".

Presente de Bassco Soyer en Portugal

Bassco Soyer lleva 5 goles en los últimos 5 partidos que disputó con la camiseta de la Sub 23 de Gil Vicente. Lo más probable es que, por su trabajo y rendimiento, lo veamos ya jugando en la primera división. Lleva unos meses jugando y está cumpliendo con todo lo que lo han podido. Ojo con él, que debe ser considerado sí o sí en la Selección Peruana.