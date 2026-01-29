0
LO ÚLTIMO
Mano Menezes es el nuevo DT de la selección peruana

Bassco Soyer fue directo y dio firme comentario sobre Felipe Chávez: "Es un..."

El ex Alianza Lima, de buen presente en Portugal reveló detalles de su relación con Felipe Chávez, hoy volante del Bayer Munich.

Fabian Vega
Bassco Soyer y Felipe Chávez serán las nuevas caras de Perú
Bassco Soyer y Felipe Chávez serán las nuevas caras de Perú | Selección Peruana
COMPARTIR

Felipe Chávez es uno de los jugadores de la Selección Peruana de los que más se viene hablando en las últimas semanas, viene haciendo un gran trabajo en Alemania con la camiseta de Bayer Munich. De un momento a otro, gracias a su trabajo, pasó a formar parte del primer equipo. Ya hizo su debut en la Bundesliga y está cerca de hacerlo en la UEFA Champions League.

Mano Menezes llegó al Perú para ser presentado como nuevo DT de la selección peruana.

PUEDES VER: Mano Menezes arribó al Perú y será oficializado como nuevo DT de la selección

¿Qué dijo Bassco Soyer sobre Felipe Chávez?

Bassco Soyer es una de las próximas caras nueva de la Selección Peruana. Con tan solo 19 años se despidió de Alianza Lima para empezar su travesía por Europa y ahora está siendo figura con el Gil Vicente de Portugal. Hace un tiempo, se había confirmado que ambos jugadores son mejores amigos. Ahora Soyer le tiró flores al jugador del Bayer de Alemania.

"Felipe Chávez es un crack. Tiene una calidad tremenda, además es un tremendo profesional. Es un jugador distinto a lo que yo he visto en toda mi etapa de menores. Sus tiros libres son impresionantes: de 10 te mete 10. Es algo impresionante", comentó Soyer en el programa DENGANCHE. Además confirmó que su deseo es seguir jugando en la Selección Peruana, si es juntos mejor.

Video: DENGANCHE

Según el mismo Soyer, lo que quiere Felipe Chávez es que jueguen juntos en la Selección Peruana. "Estar en la selección es el sueño máximo de todo jugador. Me gustaría estar siempre, y Felipe tiene la misma intención. Siempre que me escribe, me dice que me esfuerce y la rompa, para poder jugar juntos en la selección".

Presente de Bassco Soyer en Portugal

Bassco Soyer lleva 5 goles en los últimos 5 partidos que disputó con la camiseta de la Sub 23 de Gil Vicente. Lo más probable es que, por su trabajo y rendimiento, lo veamos ya jugando en la primera división. Lleva unos meses jugando y está cumpliendo con todo lo que lo han podido. Ojo con él, que debe ser considerado sí o sí en la Selección Peruana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Tiago Cantoro, ex Universitario, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Talento"

  2. Dejó Alianza Lima y ahora mostró su amor por Universitario: "El club más grande del país"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano