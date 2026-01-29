0
Mano Menezes es el nuevo DT de la selección peruana

Mano Menezes arribó al Perú y será oficializado como nuevo DT de la selección

Se confirma la llegada de Mano Menezes a la capital limeña para culminar detalles y ser presentado como nuevo DT de la selección peruana rumbo al Mundial 2030.

Diego Medina
Mano Menezes llegó al Perú para ser presentado como nuevo DT de la selección peruana. | Foto: Fútbol en América
En horas de la mañana de este jueves 29 de enero, se reportó la llegada de Mano Menezes para asumir las riendas de la selección peruana. Un video mostró el arribo del estratega brasileño en el que es recibido por la la delegación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Mano Menezes es nuevo entrenador de la selección peruana

Mano Menezes será nuevo DT de la selección peruana

Horas anteriores a la llegada de Mano Menezes, se pudo conocer que la FPF llegó a un acuerdo con el estratega brasileño para que asuma las riendas de la selección peruana con miras al Mundial 2030. El técnico viene de estar en Gremio y ahora sumirá un nuevo reto en su carrera profesional.

Los integrantes del comando técnico de Mano Menezes fueron los primeros en llegar a la capital para unirse cuanto antes con los directivos. Luego de esto, se conoció que el mismo director técnico llegó en soledad y fue recibido por los encargados de la FPF. Ahora, el estratega ultimará detalles para ser presentado oficialmente.

(VIDEO: Fútbol en América)

Mano Menezes será presentado como nuevo DT de la selección peruana

En un comunicado de la FPF a los medios de prensa, se citó a los periodistas para este jueves 29 de enero en el Hotel Hyatt de San Isidro, Lima. La conferencia de presentación se dará a partir de las 17:00 horas locales (22:00 horas GMT) y se verá en señal abierto por los diversos canales nacionales.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

