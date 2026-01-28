La vez que Mano Menezes, nuevo DT de Perú, cayó ante Alianza Lima de 'Pipo' Gorosito

"Mano Menezes será el nuevo DT de la Selección Peruana. Directorio de la FPF acaba de ser citado de emergencia para mañana en la mañana y en la tarde será presentado. Su última experiencia fue Gremio y en el 2010 dirigió a la selección de su país", esta fue la información que reveló el periodista Kevin Pacheco. Mañana la 'bicolor' tendrá nuevo DT.

Quizás muchos no se acuerdan de él, pero él si se acuerda del Perú, más precisamente por Alianza Lima. El equipo blanquiazul, con Nestor Gorosito a la cabeza, eliminó a Gremio de Brasil en la Copa Sudamericana cuando él era el DT. No solo le ganó 2-0 en Lima, sino que selló la clasificación como visitante con gol de Hernán Barcos en los últimos minutos.

Video: ESPN

Ahora tendrá que volver al Perú, tras su visita a Matute, para ver como le va en este nuevo puesto. Desde ya muchos hinchas de la selección peruana vienen investigando todo lo relacionado al DT. Veremos como le va al mando de Perú, ya tiene una experiencia previa como DT de Brasil, pero solo en amistosos y en Copa América. Su último club fue Gremio y dirigió a Erick Noriega.

¿Qué ha logrado Mano Menezes?

Es tres veces campeón de la Copa de Brasil (Corinthians y Cruzeiro) y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2012 con Brasil. Además, destaca por ser campeón de la Serie B con Grêmio y Corinthians, y finalista de la Libertadores 2007. Ha dirigido en Brasil, China y Arabia Saudita. Tiene más de 25 años de experiencia como DT.

Contrato de Mano Menezes

Aún no se ha oficializado los términos de su contrato, pero todo indicaría que va a firmar hasta el final de proceso eliminatorio rumbo al mundial del 2030. La idea es que diriga a Perú en las Eliminatorias y que renueve su contrato en caso de lograr la clasificación al mundial. El día de mañana estará dando sus primeras declaraciones.