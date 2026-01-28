¡Sonríe Alianza Lima! Sport Huancayo sufre dura baja para afrontar su debut en la Liga 1

En Alianza Lima están listos para viajar a Huancayo el día de mañana para su partido ante Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura. Si bien los blanquiazul cuentan con bajas, los locales tendrán una clara desventaja al no contar con una de sus piezas clave. Roberto Mosquera, nuevo DT de los huancaínos, está sancionado.

"Roberto Mosquera no podrá dirigir ante Alianza Lima, debido a que fue expulsado a los 90+2' cuando dirigía a Alianza Universidad de Huánuco ante Juan Pablo II por la fecha 19 del Clausura de la Liga 1 2025", confirmó el periodista Ernesto Macedo. Tenía una fecha de suspensión pendiente, por lo que no podrá estar en la zona técnica este viernes.

Roberto Mosquera no dirigirá ante Alianza Lima | Ernesto Macedo

Alianza Lima puede respirar, ya que la última vez que se cruzaron con 'Mous' en provincia terminaron perdiendo. En esa oportunidad era DT de Alianza Universidad. Venían de una sequía de victorias, pero aún así derrotaron 2-1 a los blanquiazules en Huánuco. Ahora lo más probable es que en el banquillo de Sport Huancayo este a cargo el asistente técnico.

Sport Huancayo vs Alianza Lima por la fecha 1 del Torneo Apertura

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo se jugará en el estadio IPD de Huancayo. El enfrentamiento está programado para el viernes 30 de enero a las 12:00 pm (hora peruana).

Viajeros sorpresa de Alianza Lima

"Piero Cari, Gianfranco Chávez y Mateo Antoni son algunos jugadores que integran la lista de viajeros de Alianza Lima. El itinerario sigue siendo el mismo que mencionamos por la mañana", reveló el periodista Gerson Cuba. Recordar que los blanquiazules están sufriendo las bajas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras su separación.