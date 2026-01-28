Hace poco Alianza Lima se vio en la obligación de separar indefinidamente del club a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, ya que fueron denunciados por una joven argentina de 22 años. Ahora, a pocos días de que inicie la Liga 1, filtraron información sobre un futbolista nuevo en el club que formó parte de un escándalo y Pablo Guede no dudó en echarlo del plantel. Te contamos de quién se trata.

Como sabemos, tras todo lo sucedido con los mencionados elementos blanquiazules, la directiva se vio obligada a realizar incorporaciones a la plantilla para ocupar los puestos en blanco. Por ello, cortaron el préstamo de Marco Huamán en Cienciano y también ascendieron al canterano Jussepi García. Y para completar la lista de jugadores, también ficharon al chileno Esteban Pavez, procedente de Colo Colo.

Precisamente sobre el volante sureño es de quien contaremos, ya que Pablo Guede lo trajo a Alianza Lima con el principal objetivo de que promueva la disciplina en el vestuario gracias a su carácter, jerarquía y supuesta buena conducta. Sin embargo, recientemente el 'Tigrillo' Navarro recordó en redes sociales la vez que el mismo técnico argentino separó al volante del 'Cacique' por un escándalo en el que incluso terminó preso.

Esteban Pavez metido en indisciplina

"Después me mandé una caga... Un día fui a carretear con unos amigos, me pasé de copas. Me paró la policía. Ustedes estaban en Rusia. Hablaba harto con el Gary (Medel) en ese tiempo. Me acuerdo que la oferta de Qatar, Aníbal (Mosa) la había rechazado como tres días antes. Yo estaba mal. No estoy justificándome, pero de verdad estaba mal”, contó Esteban Pavez para 'El Reinado', podcast de Arturo Vidal.

“Necesitaba irme, era buen dinero para asegurarme un poquito. Salí a tomar con unos amigos, me pasé de copas y me paró la policía en Grecia con Macul. Me llevaron preso. Los carabineros se portaron bien conmigo, me reconocieron. Me fue a buscar mi representante como a las 6 de la mañana y caché que salió en todos lados. Tenía vergüenza, fue un momento cuático”, agregó.

Pablo Guede echó a Esteban Pavez de Colo Colo

Esteban Pavez contó cómo el mismísimo Pablo Guede terminó echándolo del club en ese mismo instante, aunque más adelante se amistaron y lo llevó al Xolos de México. “Guede me quería como un hijo, me reputeó mal: ‘Conmigo no juegas más. Te vas, te vas. No juegas más por el error que cometiste’. Fue un momento muy extraño. Yo lloraba, qué más iba a hacer", sentenció el flamante fichaje de Alianza Lima.