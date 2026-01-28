Sporting Cristal no recibirá a Universitario en el Nacional: se confirmó escenario, fecha y hora

Cada año, Sporting Cristal recibe a Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional del Perú principalmente para recaudar dinero con las entradas, ya que el coloso José Díaz tiene mucha mayor capacidad en sus tribunas que el Estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, esta temporada todo cambiará debido a que la Liga 1 confirmó el nuevo escenario donde los celestes recibirán al cuadro de Javier Rabanal por el Torneo Apertura 2026.

Según la programación oficial de partidos para la fecha 4 del campeonato local, el cuadro de Paulo Autuori recibirá a la 'U' en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac. Este recinto deportivo tiene un aforo para 11,600​ espectadores, mientras que al Nacional pueden entrar hasta un total de 43,781 personas, lo que generó mucho asombro en todos los hinchas del cuadro 'cervecero'. No obstante, esto tendría una explicación.

¿Por qué Sporting Cristal recibirá a Universitario en el Alberto Gallardo?

Si bien el motivo no se ha confirmado, todo apunta a que la culpa es por un concierto que habrá en el Estadio Nacional durante esas fechas. El partido entre Sporting Cristal y Universitario es el sábado 21 de febrero, y pocos días después, el 25 y 26 del mismo mes, cantará ahí Alejandro Sanz. Si bien es cuatro días más tarde, la organización del evento puede haber reservado el recinto José Díaz con el objetivo de ir acondicionándolo para el recital del artista español.

La Liga 1 y su programación para la fecha 4.

Vale precisar que, evidentemente, esta decisión tomada por la Liga 1 afectará drásticamente a las arcas del cuadro celeste, ya que normalmente los encuentros ante Alianza Lima y la 'U' son en donde más fondos recaudan gracias a las entradas. Esto debido a que son los dos elencos con más hinchas en todo el Perú.

Sporting Cristal vs. Universitario: fecha, hora y canal para ver

Como se indicó, el partido entre Sporting Cristal y Universitario se llevará a cabo el sábado 21 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura. Asimismo, este duelo se realizará a las 16.00 horas locales y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar Deportes para todo el territorio nacional.