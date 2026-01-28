Hernán Barcos quiere a Guillermo Viscarra y Yoshimar Yotún en FC Cajamarca: "Maneja todo"

El mercado de fichajes en el fútbol peruano sigue abierto y Hernán Barcos sorprendió confesando a qué jugadores quiere para FC Cajamarca, club recién ascendido a la Liga 1 esta temporada. El ex Alianza Lima admitió que él manejó casi todos los fichajes de la institución deportiva hasta el momento, y le encantaría contar con los servicios de dos estrellas de selección como lo son Guillermo Viscarra y Yoshimar Yotún.

En una entrevista con L1 MAX, los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucia Rodríguez tuvieron una amena conversación con el delantero nacionalizado peruano, quien conversó sobre lo que viene pasando con el club de Matute e incluso habló acerca de un posible retorno para retirarse ahí profesionalmente. Sin embargo, lo más sorprendente fue su respuesta a cuando le preguntaron qué futbolistas del torneo nacional le gustaría jalar para el elenco cajamarquino, sin importar el esfuerzo económico.

"Me traería a Guillermo Viscarra y Yoshimar Yotún. Es un jugador que te maneja todo el mediocampo ('Yoshi'), sabe cuando atacar y defender, está siempre bien posicionado y recibe la pelota entre líneas, a las espaldas de los volantes, cuando se tira para atrás te limpia el juego. Cuando él está bien, el equipo funciona de otra manera. Y 'Billy', vive un gran momento y es un enorme profesional", precisó Hernán Barcos.

Sin embargo, vale precisar que esta fue solo una suposición por parte del 'PIrata', ya que no existe información alguna sobre una oferta hacia Alianza Lima o Sporting Cristal por sus futbolistas. En ese sentido, Guillermo Viscarra continuará defendiendo el arco de los blanquiazules tanto en Liga 1 como Copa Libertadores, mientras que Yoshimar Yotún permanecerá en tienda celeste durante la presente temporada.

Hernán Barcos influyó en las contrataciones de FC Cajamarca

Durante la misma transmisión de L1 MAX, Hernán Barcos se refirió a las contrataciones que ha realizado FC Cajamarca esta campaña, sobre todo porque hay una enorme cantidad de futbolistas con pasado en Alianza Lima. "Yo sugerí jugadores para contratar, pero no decido cuáles son los jugadores que van a jugar. Fui gerente deportivo de cierto modo. Convencía a Lavandeira, a Richy Lagos, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Andrade y todos los jugadores que hemos traído los hemos convencido del proyecto", indicó el argentino.

¿Hernán Barcos volverá a Alianza Lima?

A Hernán Barcos le consultaron sobre un posible regreso a tienda blanquiazul e incluso si planea retirarse ahí. "Las puertas para Alianza siempre están abiertas. Eso no depende de mí (retirarse en Matute). En la vida las cosas no siempre son como uno quiere", precisó el 'Pirata'.