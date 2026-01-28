- Hoy:
Hernán Barcos dio mensaje sobre complicado presente que vive Alianza Lima: "Situaciones que..."
Hernán Barcos dio un firme comentario sobre el difícil momento que viene viviendo Alianza Lima tras la indisciplina y denuncia a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.
Ha pasado meses desde que Hernán Barcos dejó Alianza Lima, pero los periodistas nunca dejan de preguntarle sobre el club que más amó en el fútbol peruano. Tras la denuncia e indisciplina de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, el 'Pirata' fue consultado al respecto y emitió un comentario firme.
Hernán Barcos dio comentario sobre el duro momento que vive Alianza Lima tras denuncia e indisciplina
En la conversación con Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez, Barcos fue consultado sobre el difícil momento que viene viviendo Alianza tras la denuncia a Zambrano, Trauco y Peña por presunta violencia carnal, además de su indisciplina cuando se encontraban disputando la Serie Río de La Plata en Uruguay.
El exdelantero íntimo y ahora jugador de FC Cajamarca expresó que no tiene la voluntad de hablar en detalle sobre el difícil momento que está viviendo Alianza Lima. Por respeto a los hinchas, decidió no opinar al respecto.
"Hay situaciones que prefiero no hablar y dejarlo ahí. Hoy me debo a FBC Cajamarca. Alianza está en una situación difícil. Sobre todo por respeto al hincha de Alianza", dijo en primera instancia.
Video: L1MAX
Por otro lado, también se dio la oportunidad de enviar un mensaje directo a los hinchas e indicó que apoyen al club a pesar de estar viviendo una dura situación como institución debido a indisciplinas y denuncias.
"Lo último que quiero es perjudicar a Alianza y, por respeto al hincha, prefiero cortarlo ahí. Al hincha de Alianza le digo que sigan confiando y apoyando porque hoy lo necesita", concluyó.
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados y en acto de indisciplina
El jueves 22 de enero de 2026, el programa A24 de Argentina reveló que una mujer argentina de 22 años denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunta violencia carnal cuando Alianza Lima disputaba la Serie Río de La Plata.
Además, el mismo día, en horas de la noche, el director deportivo Franco Navarro confirmó que los futbolistas mencionados cometieron actos de indisciplina al llevar a 2 mujeres al hotel de concentración.
