Alianza Lima ha tenido a diferentes técnicos que lograron ser parte de la historia blanquiazul al salir campeones en distintas campañas. Ese es el caso de Guillermo Salas, quien tras su llegada al cuadro íntimo en la temporada 2022 logró ganar la Liga 1; sin embargo, fue despedido por malos resultados un año después. Ahora, tras varias temporadas, el recordado director técnico tiene un nuevo club, y estamos hablando del Santos FC.

Guillermo Salas, ex Alianza Lima, firmó por club campeón y rompe el mercado de fichajes

Santos FC hizo oficial la contratación de Guillermo Salas como su director técnico para la temporada 2026 en la Liga 2. Su gran objetivo será llevarlos al campeonato y ascender a la Liga 1.

"El Club Social Santos FC le da la más cordial bienvenida a Guillermo Salas, quien asume el reto como Director Técnico para la Temporada 2026. Con trabajo, liderazgo y convicción, iniciamos juntos un nuevo camino lleno de ilusión, compromiso y ambición", escribió el club en la bienvenida al entrenador.

Guillermo Salas fue presentado como nuevo técnico de Santos FC de la Liga 2.

Santos FC tiene el gran objetivo de salir campeón nacional en la Liga 2 y pone todo su plan en manos de un técnico como 'Chicho', que también supo ganar en la Liga 1 con Alianza.

Guillermo Salas en Alianza Lima

Guillermo Salas es un técnico que inició su carrera como entrenador en las divisiones menores de Alianza desde el 2018 y debido a la salida inesperada de Carlos Bustos, 'Chicho' asumió el equipo principal en 2022.

Su gran idea de juego y trabajo ayudó a que el equipo salga campeón de la Liga 1 esa misma temporada, a pesar de iniciar en septiembre su camino hacia el título. Es así como asumió de forma oficial el cargo en Alianza Lima.

Guillermo Salas, ex Alianza Lima, es nuevo fichaje de Santos FC.

Sin embargo, los malos resultados lo acompañarían a mitad de la temporada del 2023 y no logró rendir como entrenador del equipo blanquiazul, por lo que fue sustituido a pesar de haber ganado el Torneo Apertura.