Guillermo Salas lanzó fuerte comentario contra Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima: "Una..."

El último director téncico en salir campeón con Alianza Lima fue Guillermo Salas, quien se hizo con la Liga 1 tras vencer a Melgar en el 2022. Bajo esa premisa, el popular 'Chicho' sorprendió lanzando un fuerte comentario sobre Néstor Gorosito, actual entrenador de los blanquiazules que prácticamente perdió toda posibilidad de llevarse el Torneo Clausura.

Como sabemos, 'Pipo' fue muy aclamado hasta hace poco debido a que metió a los íntimos en cuartos de final de la Copa Sudamericana y parecía que realmente podían alzar su primer título internacional de la Conmebol. Sin embargo, tras su eliminación los hinchas comenzaron a criticarlo por haber descuidado el campeonato nacional a lo largo de la temporada, por lo que hay quienes exigen su salida de cara al próximo año.

Es así como Guillermo Salas conversó con Fútbol como cancha y fue consultado sobre su percepción acerca del actual director técnico de Alianza Lima. "Néstor Gorosito ha logrado 18 partidos a nivel internacional. Hace tiempo no hemos tenido una representación tan linda. Pero, el hincha quiere títulos", indicó el exfutbolista.

De esta forma, 'Chicho' destacó la labor de 'Pipo' con el plantel a lo largo de la presente campaña, pero también comprende a los aficionados que no lo quieren más debido a que se ha quedado sin títulos esta temporada. Lo cierto es que hasta el momento no se ha confirmado la renovación del estratega argentino y todo dependerá de en qué puesto culmine el año.

Guillermo Salas quiere que Néstor Gorosito renueve

Guillermo Salas indicó que, en su opinión, Alianza Lima debe renovarle una temporada más a Néstor Gorosito. "Yo creería que Gorosito se tendría que quedar. Le daría un año más para que pueda gestionar y armar bien su plantel para el próximo año", precisó el exfutbolista y múltiples veces campeón con el cuadro blanquiazul.