¿Qué resultados necesita Alianza Lima para lograr el título del Torneo Clausura 2025?

Si bien los ánimos en Alianza Lima no son los mejores, matemáticamente aún tienen chances de lograr el título del Torneo Clausura. Los blanquiazules son sextos con 18 puntos, la misma cantidad de Melgar y Deportivo Garcilaso. Están a 12 puntos de Universitario de Deportes, líder del campeonato.

¿Qué necesita Alianza Lima para ganar el Clausura?

Al equipo de Gorosito le resta jugar 5 partidos en el Clausura: contra Sport Boys (fecha 14), Sport Huancayo (fecha 15), Melgar (fecha 17) y UTC (fecha 19). Además del duelo pendiente contra Los Chankas (fecha 9).

Antes de mirar al resto, Alianza Lima tiene que sumar los 15 puntos en juego. En caso de salir victoriosos en sus duelos que le restan en el Torneo Clausura, necesitan esperar que sus rivales directos: Universitario, Cusco FC, ADT Melgar y Deportivo Garcilaso tropiecen.

Alianza Lima aún tiene opciones de ganar el Clausura

En el caso de su 'Compadre', no pueden sumar más de tres puntos. Lo positivo para Alianza es que la 'U' y Sporting Cristal se enfrentarán en la fecha, ahí se van a robar puntos.

Además, Universitario tiene que visitar a ADT en Tarma, en ese compromiso, Alianza necesita que ambos equipos empaten o que la 'U' pierda,

La 'U' no es el único rival que debe tener en la mira, Cusco FC le saca 4 puntos de diferencia. Los blanquiazules necesitan que los 'Imperiales' tropiecen en sus próximos duelos y sumen la menor cantidad de puntos.

Con ADT, tercero en la tabla, la diferencia en la tabla es de dos puntos. Los blanquiazules deben esperar que el cuadro tarmeño empate o supere a la 'U'. Luego, deben dejar puntos en sus próximos duelos.

Finalmente, con Sporting Cristal, la diferencia en la tabla es de un punto. La irregularidad de los celestes es un factor positivo para Alianza. El equipo bajopontino puede dejar puntos en el camino que los blanquiazules buscarán aprovechar.

Los partidos que le restan a Alianza Lima en el Clausura

Fecha 9: Los Chankas vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (local)

Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (visita)

Fecha 16: Descansa

Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (local)

Fecha 18: Deportivo Binacional vs Alianza Lima (partido anulado)

Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (local)

Alianza Lima tiene tres partidos como local y dos de visita, que son ciudades de altura.