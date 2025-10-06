- Hoy:
Alianza Lima se pronunció sobre la continuidad de Néstor Gorosito tras dura derrota en Huánuco
Tras perder en Huánuco y quedar lejos de la pelea por el título del Clausura, en Alianza Lima se pronunciaron sobre la continuidad de Néstor Gorosito.
Alianza Lima perdió en su visita a Alianza Universidad y quedó lejos de la pelea por lograr el título del Torneo Clausura 2025. Además, sus opciones de llevarse la Liga 1 dependen de otros equipos (que Cusco FC le arruiné la fiesta a Universitario). Por esa razón, los hinchas blanquiazules empezaron a cuestionar a Néstor Gorosito.
Como se sabe, 'Pipo' está negociando su renovación con Alianza Lima. Tras finalizar el compromiso ante Alianza Universidad, Franco Narro, director deportivo del cuadro Íntimo, habló sobre la continuidad del estratega argentino.
Navarro fue claro en señalar que para él, lo más importante es el proyecto, por ello necesita continuidad. Puntualizó que con Gorosito se hicieron muchas cosas positivas, pero tienen varios puntos por mejorar. La idea es terminar el fin de año de la mejor manera.
"Yo vuelvo a repetir, para sostener un proyecto se necesita continuidad. Se hicieron muchas cosas buenas, pero es el momento de corregir las otras que no se hicieron bien, tenemos este tiempo corto antes que finalice el torneo y cómo finaliza. Pero debemos estar preparados para lo que venga al fin del año", expresó el director deportivo de Alianza Lima a Fútbol en América.
Franco Navarro y su autocrítica por los malos resultados de Alianza Lima en el Clausura
Franco Navarro fue claro en señalar que ellos son los únicos responsables de los malos resultados que lograron en el Torneo Clausura, por ello, necesitan trabajar para superar este complicado momento deportivo.
"La sensación es de bronca, de dolor, de impotencia, pero no nos podemos quedar en eso. Es momento de tener la capacidad de análisis, de autocrítica y de corregir las cosas sobre la marcha", puntualizó.
Números de Néstor Gorosito en Alianza Lima
En su primera temporada en Alianza Lima, Néstor Gorosito dirigió 48 partidos, de las cuales, ganó 24, empató 13 y perdió 11. En el ámbito internacional, el estratega disputó la Fase 1, Fase 2 y Fase 3 de la Copa Libertadores, además de la fase de grupos. También compitió en los playoffs de la Copa Sudamericana, octavos y cuartos.
