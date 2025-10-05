0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Previa del Universitario vs Juan Pablo II

Néstor Gorosito tomó drástica medida con sus jugadores tras derrota de Alianza Lima en Huánuco

Alianza Lima cayó ante Alianza Universidad y quedó fuera de la pelea por el Clausura. Tras la derrota, el DT Néstor Gorosito tomó una impactante decisión que sorprendió a todos.

Angel Curo
Néstor Gorosito tomó drástica medida con sus jugadores tras derrota de Alianza Lima | Carlos Félix / URPI-LR
Alianza Lima no mostró su mejor versión y sufrió una dura derrota por 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13, un resultado que prácticamente sepultó sus esperanzas de alcanzar el liderato del Torneo Clausura 2025. Este tropiezo ya empezó a traer consecuencias, y una de ellas fue una drástica medida que el DT Néstor Gorosito tomó con el plantel blanquiazul.

Hernán Barcos reaccionó airadamente tras su expulsión en el Alianza Lima vs. Alianza Universidad.

PUEDES VER: ¿Cuántas fechas de sanción puede recibir Hernán Barcos por su expulsión ante Alianza UDH?

La escuadra de La Victoria fue sorprendida rápidamente tras el gol de Joffre Escobar a los 2 minutos del partido y, aunque lograron igualar el marcador tras un gol de Eryc Castillo, rápidamente cedió terreno y terminó perdiendo. Además, la expulsión de Hernán Barcos terminó de sepultar sus ilusiones.

¿Qué medida tomó Néstor Gorosito con Alianza Lima?

Luego de este resultado y de quedar relegados de los primeros lugares en la tabla de posiciones, Néstor Gorosito tomó una firme decisión con sus dirigidos de cara al próximo encuentro.

Según informó el periodista deportivo Marcello Meritzalde, el estratega argentino decidió darle dos días de descanso a sus pupilos, una medida que sorprendió a los hinchas tomando en cuenta que no han venido teniendo su mejor desempeño en el campo.

Alianza Lima vs Alianza Universidad

Alianza Lima perdió sus opciones al título tras perder ante Alianza Universidad. Foto: Liga 1

"Alianza Lima se entrena desde el miércoles pensado en Sport Boys. Lunes y martes el plantel queda liberado", fue la información que compartió el hombre de prensa en su cuenta personal de 'X'.

No obstante, cabe resaltar que el campeonato sufrirá una pausa por la fecha FIFA de octubre, donde algunos jugadores de Alianza Lima tendrán que asumir sus compromisos con la selección peruana y en el caso de Guillermo Viscarra con Bolivia.

Próximo partido de Alianza Lima: fecha y hora

Alianza Lima ahora está obligado a poder recuperarse y seguir escalando posiciones pensando en clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Por ello, los blanquiazules empiezan a preparar su próximo encuentro ante Sport Boys programado para el jueves 16 de octubre a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

