Pieza clave de Gorosito, cerca de dar el adiós a Alianza Lima: desde México ya preguntan por él

´Para tristeza de su hinchada, Alianza Lima perdió 2-1 con Alianza Universidad en Huánuco y se despidió de la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, dejándole servido el tricampeonato nacional a Universitario. En ese sentido, ahora los hinchas se llevaron otra sorpresa al conocer que un futbolista blanquiazul despertó el interés de clubes en México.

PUEDES VER: Ceppelini y su comentario sobre las opciones de Alianza Lima para llevarse el Torneo Clausura

Nos referimos a Alan Cantero, atacante que normalmente iniciaba en el banco y cuando ingresaba al campo deslumbraba a la afición, pero recientemente se ha convertido en titular para Néstor Gorosito tras la falta de '9'. Ahora, el delantero extranjero se encuentra definiendo su futuro profesional y Líbero pudo conocer que tres clubes del fútbol mexicano se encuentran peleando para hacerse con sus servicios.

No obstante, Alianza Lima todavía puede ampliar su contrato y desde el entorno del delantero argentino aseguran que esto únicamente pasará si mejoran la oferta económica. Recordemos que la semana pasada anotó en la victoria 2-1 sobre Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que viene ganándose la renovación con sus actos dentro del terreno de juego.

Alan Cantero llegó a inicios de este 2025 a Alianza Lima.

¿Cuál es el valor de Alan Cantero?

Actualmente, Alan Cantero tiene un valor de 650 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un bajón en su cotización desde que llegó a Alianza Lima. Su precio más alto lo alcanzó el pasado 2024, cuando costaba 1 millón de euros mientras jugaba en Barracas Central de su natal Argentina.

¿En qué clubes ha jugado Alan Cantero?

Estos son los clubes del argentino:

Peñarol de San Juan

Godoy Cruz

Estudiantes

Barracas Central

Alianza Lima

Vale precisar que actualmente se encuentra a préstamo en Alianza Lima y su pase oficialmente le pertenece a Godoy Cruz, por lo que cualquier negociación pasa por el club de la Liga Profesional Argentina.