Pieza clave de Gorosito, cerca de dar el adiós a Alianza Lima: desde México ya preguntan por él

Líbero conoció en exclusiva que una pieza fundamental de Alianza Lima esta temporada ha despertado interés en México gracias a sus buenas actuaciones.

Francisco Esteves
Pieza clave en Alianza Lima cerca de partir al exterior.
Pieza clave en Alianza Lima cerca de partir al exterior. | Foto: Alianza Lima - X.
´Para tristeza de su hinchada, Alianza Lima perdió 2-1 con Alianza Universidad en Huánuco y se despidió de la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, dejándole servido el tricampeonato nacional a Universitario. En ese sentido, ahora los hinchas se llevaron otra sorpresa al conocer que un futbolista blanquiazul despertó el interés de clubes en México.

Nos referimos a Alan Cantero, atacante que normalmente iniciaba en el banco y cuando ingresaba al campo deslumbraba a la afición, pero recientemente se ha convertido en titular para Néstor Gorosito tras la falta de '9'. Ahora, el delantero extranjero se encuentra definiendo su futuro profesional y Líbero pudo conocer que tres clubes del fútbol mexicano se encuentran peleando para hacerse con sus servicios.

No obstante, Alianza Lima todavía puede ampliar su contrato y desde el entorno del delantero argentino aseguran que esto únicamente pasará si mejoran la oferta económica. Recordemos que la semana pasada anotó en la victoria 2-1 sobre Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que viene ganándose la renovación con sus actos dentro del terreno de juego.

Alianza Lima

Alan Cantero llegó a inicios de este 2025 a Alianza Lima.

¿Cuál es el valor de Alan Cantero?

Actualmente, Alan Cantero tiene un valor de 650 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un bajón en su cotización desde que llegó a Alianza Lima. Su precio más alto lo alcanzó el pasado 2024, cuando costaba 1 millón de euros mientras jugaba en Barracas Central de su natal Argentina.

¿En qué clubes ha jugado Alan Cantero?

Estos son los clubes del argentino:

  • Peñarol de San Juan
  • Godoy Cruz
  • Estudiantes
  • Barracas Central
  • Alianza Lima

Vale precisar que actualmente se encuentra a préstamo en Alianza Lima y su pase oficialmente le pertenece a Godoy Cruz, por lo que cualquier negociación pasa por el club de la Liga Profesional Argentina.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

