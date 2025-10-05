- Hoy:
Pieza clave de Gorosito, cerca de dar el adiós a Alianza Lima: desde México ya preguntan por él
Líbero conoció en exclusiva que una pieza fundamental de Alianza Lima esta temporada ha despertado interés en México gracias a sus buenas actuaciones.
´Para tristeza de su hinchada, Alianza Lima perdió 2-1 con Alianza Universidad en Huánuco y se despidió de la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, dejándole servido el tricampeonato nacional a Universitario. En ese sentido, ahora los hinchas se llevaron otra sorpresa al conocer que un futbolista blanquiazul despertó el interés de clubes en México.
PUEDES VER: Ceppelini y su comentario sobre las opciones de Alianza Lima para llevarse el Torneo Clausura
Nos referimos a Alan Cantero, atacante que normalmente iniciaba en el banco y cuando ingresaba al campo deslumbraba a la afición, pero recientemente se ha convertido en titular para Néstor Gorosito tras la falta de '9'. Ahora, el delantero extranjero se encuentra definiendo su futuro profesional y Líbero pudo conocer que tres clubes del fútbol mexicano se encuentran peleando para hacerse con sus servicios.
No obstante, Alianza Lima todavía puede ampliar su contrato y desde el entorno del delantero argentino aseguran que esto únicamente pasará si mejoran la oferta económica. Recordemos que la semana pasada anotó en la victoria 2-1 sobre Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que viene ganándose la renovación con sus actos dentro del terreno de juego.
Alan Cantero llegó a inicios de este 2025 a Alianza Lima.
¿Cuál es el valor de Alan Cantero?
Actualmente, Alan Cantero tiene un valor de 650 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un bajón en su cotización desde que llegó a Alianza Lima. Su precio más alto lo alcanzó el pasado 2024, cuando costaba 1 millón de euros mientras jugaba en Barracas Central de su natal Argentina.
¿En qué clubes ha jugado Alan Cantero?
Estos son los clubes del argentino:
- Peñarol de San Juan
- Godoy Cruz
- Estudiantes
- Barracas Central
- Alianza Lima
Vale precisar que actualmente se encuentra a préstamo en Alianza Lima y su pase oficialmente le pertenece a Godoy Cruz, por lo que cualquier negociación pasa por el club de la Liga Profesional Argentina.
