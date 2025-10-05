- Hoy:
Ceppelini y su comentario sobre las opciones de Alianza Lima para llevarse el Torneo Clausura
Pablo Ceppelini lanzó un duro mensaje tras el duelo entre Alianza Lima y Alianza UDH, dando un golpe de realidad a los hinchas íntimos que aún sueñan con ganar el Torneo Clausura.
Alianza Lima perdió nuevamente en la Liga 1 y ahora las posibilidades de salir campeón del Torneo Clausura se complican aún más, ya que Universitario le lleva 9 puntos y podrían ser 12 en caso de que el cuadro crema logre una victoria. Por eso, Pablo Ceppelini fue consultado sobre las opciones del cuadro blanquiazul de llevarse el Clausura y dejó un firme mensaje.
Pablo Ceppelini dio rotundo comentario sobre las posibilidades de Alianza Lima en salir campeón del Torneo Clausura
Al término del partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad de Huánuco, Ceppelini fue consultado sobre cómo ve las posibilidades del equipo blanquiazul para salir campeón del Torneo Clausura. Su respuesta es un golpe de realidad para los hinchas aliancistas.
"Las posibilidades en el Clausura las veo difíciles. Hay que ser realista. Quedan 5 partidos decisivos y es necesario terminar en la parte superior de la tabla acumulada", afirmó a través de las cámaras de L1MAX.
El comentario de Pablo Ceppelini refleja un realismo hacia los partidos pendientes por jugar y la situación en la tabla de posiciones, estando muy distantes de Universitario, su clásico rival.
Sin embargo, el volante uruguayo dejó en claro que todavía quedan 5 partidos del Torneo Clausura que serán unas finales y esperan obtener los mejores resultados para quedar en la parte superior de la tabla acumulada.
Alianza Lima puede quedar a 12 puntos de Universitario
El Torneo Clausura sigue en competencia, por lo que Alianza Lima esperará resultados que le permitan visualizar el panorama para salir campeón. Es por eso que el enfrentamiento entre Universitario y Juan Pablo II es de vital importancia, ya que si los merengues logran ganar, le sacarán una ventaja de 12 puntos a los íntimos.
