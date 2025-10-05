- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sevilla vs Barcelona
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Boca vs Newells
- Rosario Central vs River Plate
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Alianza perdió 2-1 en Huánuco y se aleja más del Clausura: los memes no perdonan a los íntimos
Alianza Lima dejó pasar tres puntos cruciales en sus aspiraciones a ganar el Torneo Clausura 2025, alejándose más de Universitario que va primero en la tabla.
1 de 10
2 de 10
Alianza Lima no pudo y se aleja del Clausura tras perder en Huánuco. | Composición Joel Dávila/Líbero
Alianza Lima no pudo y se aleja del Clausura tras perder en Huánuco. | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 10
Los hinchas aliancistas están molestos con el desempeño del equipo en el torneo local. | Composición Joel Dávila/Líbero
Los hinchas aliancistas están molestos con el desempeño del equipo en el torneo local. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 10
Luego de la eliminación en la Sudamericana, Alianza sufre en el Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero
Luego de la eliminación en la Sudamericana, Alianza sufre en el Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 10
Con esta derrota, Alianza se queda en la quinta casilla del Clausura con 18 puntos. | Composición Joel Dávila/Líbero
Con esta derrota, Alianza se queda en la quinta casilla del Clausura con 18 puntos. | Composición Joel Dávila/Líbero
6 de 10
La derrota viene cuando la renovación de 'Pipo' Gorosito es casi inminente. | Composición Joel Dávila/Líbero
La derrota viene cuando la renovación de 'Pipo' Gorosito es casi inminente. | Composición Joel Dávila/Líbero
7 de 10
Hernán Barcos fue expulsado en el segundo tiempo. | Composición Joel Dávila/Líbero
Hernán Barcos fue expulsado en el segundo tiempo. | Composición Joel Dávila/Líbero
8 de 10
Sin embargo, un traspiés de Universitario o de Cusco FC podría beneficiar a Alianza. | Composición Joel Dávila/Líbero
Sin embargo, un traspiés de Universitario o de Cusco FC podría beneficiar a Alianza. | Composición Joel Dávila/Líbero
9 de 10
'Pipo' Gorosito tiene 8 fechas de sanción. | Composición Joel Dávila/Líbero
'Pipo' Gorosito tiene 8 fechas de sanción. | Composición Joel Dávila/Líbero
10 de 10
Los memes no perdonaron la derrota de Alianza Lima. | Composición Joel Dávila/Líbero
Los memes no perdonaron la derrota de Alianza Lima. | Composición Joel Dávila/Líbero
Alianza Lima ha tenido 3 derrotas en las últimas 5 fechas. | Composición Joel Dávila/Líbero
Alianza Lima ha tenido 3 derrotas en las últimas 5 fechas. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIRSiguenos en Google News
Lo más visto
- 1
Resultado Sinuano Día HOY, domingo 5 de octubre, EN VIVO: números ganadores del último sorteo colombiano
- 2
Frases por el Día del Médico peruano: HOY dedica estos mensajes en honor a su labor y vocación de servicio
- 3
Alianza perdió 2-1 en Huánuco y se aleja más del Clausura: los memes no perdonan a los íntimos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
Comprar
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
Comprar
PRECIOS/ 19.50