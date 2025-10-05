0
Alianza perdió 2-1 en Huánuco y se aleja más del Clausura: los memes no perdonan a los íntimos

Alianza Lima dejó pasar tres puntos cruciales en sus aspiraciones a ganar el Torneo Clausura 2025, alejándose más de Universitario que va primero en la tabla.

Joel Dávila
1 de 10
Alianza Lima no pudo y se aleja del Clausura tras perder en Huánuco.
Alianza Lima no pudo y se aleja del Clausura tras perder en Huánuco. | Composición Joel Dávila/Líbero
Alianza Lima no pudo y se aleja del Clausura tras perder en Huánuco. | Composición Joel Dávila/Líbero
2 de 10
Los hinchas aliancistas están molestos con el desempeño del equipo en el torneo local.
Los hinchas aliancistas están molestos con el desempeño del equipo en el torneo local. | Composición Joel Dávila/Líbero
Los hinchas aliancistas están molestos con el desempeño del equipo en el torneo local. | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 10
Luego de la eliminación en la Sudamericana, Alianza sufre en el Clausura.
Luego de la eliminación en la Sudamericana, Alianza sufre en el Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero
Luego de la eliminación en la Sudamericana, Alianza sufre en el Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 10
Con esta derrota, Alianza se queda en la quinta casilla del Clausura con 18 puntos.
Con esta derrota, Alianza se queda en la quinta casilla del Clausura con 18 puntos. | Composición Joel Dávila/Líbero
Con esta derrota, Alianza se queda en la quinta casilla del Clausura con 18 puntos. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 10
La derrota viene cuando la renovación de 'Pipo' Gorosito es casi inminente.
La derrota viene cuando la renovación de 'Pipo' Gorosito es casi inminente. | Composición Joel Dávila/Líbero
La derrota viene cuando la renovación de 'Pipo' Gorosito es casi inminente. | Composición Joel Dávila/Líbero
6 de 10
Hernán Barcos fue expulsado en el segundo tiempo.
Hernán Barcos fue expulsado en el segundo tiempo. | Composición Joel Dávila/Líbero
Hernán Barcos fue expulsado en el segundo tiempo. | Composición Joel Dávila/Líbero
7 de 10
Sin embargo, un traspiés de Universitario o de Cusco FC podría beneficiar a Alianza.
Sin embargo, un traspiés de Universitario o de Cusco FC podría beneficiar a Alianza. | Composición Joel Dávila/Líbero
Sin embargo, un traspiés de Universitario o de Cusco FC podría beneficiar a Alianza. | Composición Joel Dávila/Líbero
8 de 10
'Pipo' Gorosito tiene 8 fechas de sanción.
'Pipo' Gorosito tiene 8 fechas de sanción. | Composición Joel Dávila/Líbero
'Pipo' Gorosito tiene 8 fechas de sanción. | Composición Joel Dávila/Líbero
9 de 10
Los memes no perdonaron la derrota de Alianza Lima.
Los memes no perdonaron la derrota de Alianza Lima. | Composición Joel Dávila/Líbero
Los memes no perdonaron la derrota de Alianza Lima. | Composición Joel Dávila/Líbero
10 de 10
Alianza Lima ha tenido 3 derrotas en las últimas 5 fechas.
Alianza Lima ha tenido 3 derrotas en las últimas 5 fechas. | Composición Joel Dávila/Líbero
Alianza Lima ha tenido 3 derrotas en las últimas 5 fechas. | Composición Joel Dávila/Líbero
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

