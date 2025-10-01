- Hoy:
Universitario ganó y está cerca del tricampeonato: resultado dejó divertidos memes
El 'Tunche' Rivera y Martín Peréz Guedes le dieron el triunfo a la 'U', muchos sueñan con el tricampeonato y estos son los mejores memes.
1 de 9
2 de 9
Universitario suma 3 puntos y estos son los mejores memes que dejó su triunfo. | Composición Líbero
Universitario suma 3 puntos y estos son los mejores memes que dejó su triunfo. | Composición Líbero
3 de 9
Muchos cremas ven así al 'Nono' | Composición Líbero
Muchos cremas ven así al 'Nono' | Composición Líbero
4 de 9
Los hinchas de la 'U' no están felices con el rendimiento de Concha. | Composición Líbero
Los hinchas de la 'U' no están felices con el rendimiento de Concha. | Composición Líbero
5 de 9
La 'U' es el favorito a ganar la Liga 1 2025. | Composición Líbero
La 'U' es el favorito a ganar la Liga 1 2025. | Composición Líbero
6 de 9
Esta fue la reacción de los merengues tras el segundo gol de la 'U' | Composición Líbero
Esta fue la reacción de los merengues tras el segundo gol de la 'U' | Composición Líbero
7 de 9
Los hinchas esperan ser tricampeones este 2025. | Composición Líbero
Los hinchas esperan ser tricampeones este 2025. | Composición Líbero
8 de 9
Muchos se disfrazarán así en Halloween. | Composición Líbero
Muchos se disfrazarán así en Halloween. | Composición Líbero
9 de 9
Así reaccionan los hinchas de la 'U' tras la victoria. | Composición Líbero
Así reaccionan los hinchas de la 'U' tras la victoria. | Composición Líbero
El corazón de todos los merengues con el gol de Peréz. | Composición Líbero
El corazón de todos los merengues con el gol de Peréz. | Composición Líbero
