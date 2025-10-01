0
Universitario cerca del tricampeonato: ganó 2-0 a Alianza Atlético

Universitario ganó y está cerca del tricampeonato: resultado dejó divertidos memes

El 'Tunche' Rivera y Martín Peréz Guedes le dieron el triunfo a la 'U', muchos sueñan con el tricampeonato y estos son los mejores memes.

Roxana Aliaga
1 de 9
Universitario suma 3 puntos y estos son los mejores memes que dejó su triunfo.
Universitario suma 3 puntos y estos son los mejores memes que dejó su triunfo.
Universitario suma 3 puntos y estos son los mejores memes que dejó su triunfo. | Composición Líbero
2 de 9
Muchos cremas ven así al 'Nono'
Muchos cremas ven así al 'Nono'
Muchos cremas ven así al 'Nono' | Composición Líbero
3 de 9
Los hinchas de la 'U' no están felices con el rendimiento de Concha.
Los hinchas de la 'U' no están felices con el rendimiento de Concha.
Los hinchas de la 'U' no están felices con el rendimiento de Concha. | Composición Líbero
4 de 9
La 'U' es el favorito a ganar la Liga 1 2025.
La 'U' es el favorito a ganar la Liga 1 2025.
La 'U' es el favorito a ganar la Liga 1 2025. | Composición Líbero
5 de 9
Esta fue la reacción de los merengues tras el segundo gol de la 'U'
Esta fue la reacción de los merengues tras el segundo gol de la 'U'
Esta fue la reacción de los merengues tras el segundo gol de la 'U' | Composición Líbero
6 de 9
Los hinchas esperan ser tricampeones este 2025.
Los hinchas esperan ser tricampeones este 2025.
Los hinchas esperan ser tricampeones este 2025. | Composición Líbero
7 de 9
Muchos se disfrazarán así en Halloween.
Muchos se disfrazarán así en Halloween.
Muchos se disfrazarán así en Halloween. | Composición Líbero
8 de 9
Así reaccionan los hinchas de la 'U' tras la victoria.
Así reaccionan los hinchas de la 'U' tras la victoria.
Así reaccionan los hinchas de la 'U' tras la victoria. | Composición Líbero
9 de 9
El corazón de todos los merengues con el gol de Peréz.
El corazón de todos los merengues con el gol de Peréz.
El corazón de todos los merengues con el gol de Peréz. | Composición Líbero
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

