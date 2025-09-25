¡Se repitió la historia! Alianza Lima fue eliminado por U. de Chile y crueles memes son virales

Alianza Lima no pudo vencer a la U de Chile en la Copa Sudamericana 2025. La eliminación de los blanquiazules generó crueles memes que redes sociales

Mira los mejores memes que dejó la eliminación de Alianza en la Sudamericana. | Composición Líbero

Hinchas de la U de Chile y U aseguran que son el trauma de Alianza. | Composición Líbero

Los blanquiazules necesitan apoyo tras la derrota. | Composición Líbero

Muchos esperaban que los Succar meta un gol y le de el triunfo a Alianza. | Composición Líbero

Los hinchas esperando que Alianza meta gol a último minuto. | Composición Líbero

Los blanquiazules se imagen así Matute tras el partido. | Composición Líbero

"Lo intentamos", es la frase viral tras la eliminación de Alianza. | Composición Líbero

Goku y Vegeta se fueron a jugar al estadio de U de Chile. | Composición Líbero

Los hinchas de Alianza no pudieron saldar su deuda con el Zorrito y Fernández. | Composición Líbero

El cielo está repleto de aliancistas tras el partido. | Composición Líbero

Muchos esperaban que así reaccione Hernán Barcos. | Composición Líbero

Los íntimos están identificados con este meme. | Composición Líbero

Nadie puede criticar a Castillo tras el gol. | Composición Líbero

Así estuvieron muchos aliancistas durante los últimos minutos. | Composición Líbero

