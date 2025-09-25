0
Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana

¡Se repitió la historia! Alianza Lima fue eliminado por U. de Chile y crueles memes son virales

Alianza Lima no pudo vencer a la U de Chile en la Copa Sudamericana 2025. La eliminación de los blanquiazules generó crueles memes que redes sociales

Roxana Aliaga
1 de 15
Mira los mejores memes que dejó la eliminación de Alianza en la Sudamericana.
Mira los mejores memes que dejó la eliminación de Alianza en la Sudamericana. | Composición Líbero
Mira los mejores memes que dejó la eliminación de Alianza en la Sudamericana. | Composición Líbero
2 de 15
Hinchas de la U de Chile y U aseguran que son el trauma de Alianza.
Hinchas de la U de Chile y U aseguran que son el trauma de Alianza. | Composición Líbero
Hinchas de la U de Chile y U aseguran que son el trauma de Alianza. | Composición Líbero
3 de 15
Los blanquiazules necesitan apoyo tras la derrota.
Los blanquiazules necesitan apoyo tras la derrota. | Composición Líbero
Los blanquiazules necesitan apoyo tras la derrota. | Composición Líbero
4 de 15
Muchos esperaban que los Succar meta un gol y le de el triunfo a Alianza.
Muchos esperaban que los Succar meta un gol y le de el triunfo a Alianza. | Composición Líbero
Muchos esperaban que los Succar meta un gol y le de el triunfo a Alianza. | Composición Líbero
5 de 15
Los hinchas esperando que Alianza meta gol a último minuto.
Los hinchas esperando que Alianza meta gol a último minuto. | Composición Líbero
Los hinchas esperando que Alianza meta gol a último minuto. | Composición Líbero
6 de 15
Los blanquiazules se imagen así Matute tras el partido.
Los blanquiazules se imagen así Matute tras el partido. | Composición Líbero
Los blanquiazules se imagen así Matute tras el partido. | Composición Líbero
7 de 15
"Lo intentamos", es la frase viral tras la eliminación de Alianza.
"Lo intentamos", es la frase viral tras la eliminación de Alianza. | Composición Líbero
"Lo intentamos", es la frase viral tras la eliminación de Alianza. | Composición Líbero
8 de 15
Goku y Vegeta se fueron a jugar al estadio de U de Chile.
Goku y Vegeta se fueron a jugar al estadio de U de Chile. | Composición Líbero
Goku y Vegeta se fueron a jugar al estadio de U de Chile. | Composición Líbero
9 de 15
Los hinchas de Alianza no pudieron saldar su deuda con el Zorrito y Fernández.
Los hinchas de Alianza no pudieron saldar su deuda con el Zorrito y Fernández. | Composición Líbero
Los hinchas de Alianza no pudieron saldar su deuda con el Zorrito y Fernández. | Composición Líbero
10 de 15
El cielo está repleto de aliancistas tras el partido.
El cielo está repleto de aliancistas tras el partido. | Composición Líbero
El cielo está repleto de aliancistas tras el partido. | Composición Líbero
11 de 15
Muchos esperaban que así reaccione Hernán Barcos.
Muchos esperaban que así reaccione Hernán Barcos. | Composición Líbero
Muchos esperaban que así reaccione Hernán Barcos. | Composición Líbero
12 de 15
Los íntimos están identificados con este meme.
Los íntimos están identificados con este meme. | Composición Líbero
Los íntimos están identificados con este meme. | Composición Líbero
13 de 15
Nadie puede criticar a Castillo tras el gol.
Nadie puede criticar a Castillo tras el gol. | Composición Líbero
Nadie puede criticar a Castillo tras el gol. | Composición Líbero
14 de 15
Así estuvieron muchos aliancistas durante los últimos minutos.
Así estuvieron muchos aliancistas durante los últimos minutos. | Composición Líbero
Así estuvieron muchos aliancistas durante los últimos minutos. | Composición Líbero
15 de 15
Todos los aficionados al ver que la pelona no ingresaba.
Todos los aficionados al ver que la pelona no ingresaba. | Composición Líbero
Todos los aficionados al ver que la pelona no ingresaba. | Composición Líbero
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

