¡Se repitió la historia! Alianza Lima fue eliminado por U. de Chile y crueles memes son virales
Alianza Lima no pudo vencer a la U de Chile en la Copa Sudamericana 2025. La eliminación de los blanquiazules generó crueles memes que redes sociales
Mira los mejores memes que dejó la eliminación de Alianza en la Sudamericana. | Composición Líbero
Hinchas de la U de Chile y U aseguran que son el trauma de Alianza. | Composición Líbero
Los blanquiazules necesitan apoyo tras la derrota. | Composición Líbero
Muchos esperaban que los Succar meta un gol y le de el triunfo a Alianza. | Composición Líbero
Los hinchas esperando que Alianza meta gol a último minuto. | Composición Líbero
Los blanquiazules se imagen así Matute tras el partido. | Composición Líbero
"Lo intentamos", es la frase viral tras la eliminación de Alianza. | Composición Líbero
Goku y Vegeta se fueron a jugar al estadio de U de Chile. | Composición Líbero
Los hinchas de Alianza no pudieron saldar su deuda con el Zorrito y Fernández. | Composición Líbero
El cielo está repleto de aliancistas tras el partido. | Composición Líbero
Muchos esperaban que así reaccione Hernán Barcos. | Composición Líbero
Los íntimos están identificados con este meme. | Composición Líbero
Nadie puede criticar a Castillo tras el gol. | Composición Líbero
Así estuvieron muchos aliancistas durante los últimos minutos. | Composición Líbero
Todos los aficionados al ver que la pelona no ingresaba. | Composición Líbero
