Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario es 'puntero' con doblete de Valera y divertidos memes son virales en redes

Revisa los mejores memes de Universitario tras ganarle a último minuto a UTC y se posiciona primero en la tabla del Torneo Clausura.

Roxana Aliaga
1 de 9
Mira los mejores memes de la U con doblete de Valera.
Mira los mejores memes de la U con doblete de Valera. | Composición Líbero.
Mira los mejores memes de la U con doblete de Valera. | Composición Líbero.
2 de 9
La reacción de la hinchas cremas tras el doblete de Valera.
La reacción de la hinchas cremas tras el doblete de Valera. | Composición Líbero
La reacción de la hinchas cremas tras el doblete de Valera. | Composición Líbero
3 de 9
Los merengues al ver que ganaron el partido.
Los merengues al ver que ganaron el partido. | Composición Líbero
Los merengues al ver que ganaron el partido. | Composición Líbero
4 de 9
Todos los hinchas aman a Valera tras doblete.
Todos los hinchas aman a Valera tras doblete. | Composición Líbero
Todos los hinchas aman a Valera tras doblete. | Composición Líbero
5 de 9
El amor de los merengues es Universitario.
El amor de los merengues es Universitario. | Composición Líbero.
El amor de los merengues es Universitario. | Composición Líbero.
6 de 9
La frase del Nono durante el segundo tiempo.
La frase del Nono durante el segundo tiempo. | Composición Líbero.
La frase del Nono durante el segundo tiempo. | Composición Líbero.
7 de 9
Así se sintieron los de la U luego del gol de UTC.
Así se sintieron los de la U luego del gol de UTC. | Composición Líbero.
Así se sintieron los de la U luego del gol de UTC. | Composición Líbero.
8 de 9
Alex Valera sacó su verdadera garra ante UTC.
Alex Valera sacó su verdadera garra ante UTC. | Composición Líbero.
Alex Valera sacó su verdadera garra ante UTC. | Composición Líbero.
9 de 9
Los cremas están ilusionados con este resultado.
Los cremas están ilusionados con este resultado. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Los cremas están ilusionados con este resultado. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

