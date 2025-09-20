- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- UTC vs Universitario
- Tucumán vs River
- Manchester United vs Chelsea
- Al Nassr vs Al Riyadh
- Real Madrid vs Espanyol
- Retiro AFP
Universitario es 'puntero' con doblete de Valera y divertidos memes son virales en redes
Revisa los mejores memes de Universitario tras ganarle a último minuto a UTC y se posiciona primero en la tabla del Torneo Clausura.
1 de 9
2 de 9
Mira los mejores memes de la U con doblete de Valera. | Composición Líbero.
Mira los mejores memes de la U con doblete de Valera. | Composición Líbero.
3 de 9
La reacción de la hinchas cremas tras el doblete de Valera. | Composición Líbero
La reacción de la hinchas cremas tras el doblete de Valera. | Composición Líbero
4 de 9
Los merengues al ver que ganaron el partido. | Composición Líbero
Los merengues al ver que ganaron el partido. | Composición Líbero
5 de 9
Todos los hinchas aman a Valera tras doblete. | Composición Líbero
Todos los hinchas aman a Valera tras doblete. | Composición Líbero
6 de 9
El amor de los merengues es Universitario. | Composición Líbero.
El amor de los merengues es Universitario. | Composición Líbero.
7 de 9
La frase del Nono durante el segundo tiempo. | Composición Líbero.
La frase del Nono durante el segundo tiempo. | Composición Líbero.
8 de 9
Así se sintieron los de la U luego del gol de UTC. | Composición Líbero.
Así se sintieron los de la U luego del gol de UTC. | Composición Líbero.
9 de 9
Alex Valera sacó su verdadera garra ante UTC. | Composición Líbero.
Alex Valera sacó su verdadera garra ante UTC. | Composición Líbero.
Los cremas están ilusionados con este resultado. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Los cremas están ilusionados con este resultado. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIRSiguenos en Google News
Lo más visto
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
Comprar
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
Comprar
PRECIOS/ 19.50