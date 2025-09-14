Universitario venció a Melgar, es único líder del Clausura e hinchas celebran con DIVERTIDOS MEMES - GALERÍA

Arequipa siempre fue una plaza muy difícil para Universitario, pero los cremas se impusieron por 2-1 a Melgar, pese a empezar perdiendo el partido.

Universitario consiguió la hazaña y venció 2-1 a Melgar en Arequipa. | Composición Joel Dávila/Líbero

Arequipa siempre fue una plaza difícil para la U, por lo que la victoria es de tremenda importancia. | Composición Joel Dávila/Líbero

Universitario suma 18 puntos en la tabla de posiciones del Clausura 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero

Con el triunfo en Arequipa, Universitario es líder momentáneo del Clausura 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero

Universitario se mantiene como uno de los favoritos a llevarse el título de 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero

Universitario regresó con triunfo tras la para por Eliminatorias. | Composición Joel Dávila/Líbero

Los cremas ganaron pese a tener el marcador en contra desde el minuto 8. | Composición Joel Dávila/Líbero

Una gran asistencia de hinchas cremas llegaron al Monumental de la UNSA. | Composición Joel Dávila/Líbero

Universitario es uno de los equipos más grandes del Perú. | Composición Joel Dávila/Líbero

Universitario ya piensa en su siguiente rival para la fecha 9. | Composición Joel Dávila/Líbero

Ganar en Arequipa deja bien colocado a Universitario en el acumulado nacional. | Composición Joel Dávila/Líbero

