0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO por el Torneo Clausura

Universitario venció a Melgar, es único líder del Clausura e hinchas celebran con DIVERTIDOS MEMES - GALERÍA

Arequipa siempre fue una plaza muy difícil para Universitario, pero los cremas se impusieron por 2-1 a Melgar, pese a empezar perdiendo el partido.

Joel Dávila
1 de 12
Universitario consiguió la hazaña y venció 2-1 a Melgar en Arequipa.
Universitario consiguió la hazaña y venció 2-1 a Melgar en Arequipa. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario consiguió la hazaña y venció 2-1 a Melgar en Arequipa. | Composición Joel Dávila/Líbero
2 de 12
Arequipa siempre fue una plaza difícil para la U, por lo que la victoria es de tremenda importancia.
Arequipa siempre fue una plaza difícil para la U, por lo que la victoria es de tremenda importancia. | Composición Joel Dávila/Líbero
Arequipa siempre fue una plaza difícil para la U, por lo que la victoria es de tremenda importancia. | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 12
Universitario suma 18 puntos en la tabla de posiciones del Clausura 2025.
Universitario suma 18 puntos en la tabla de posiciones del Clausura 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario suma 18 puntos en la tabla de posiciones del Clausura 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 12
Con el triunfo en Arequipa, Universitario es líder momentáneo del Clausura 2025.
Con el triunfo en Arequipa, Universitario es líder momentáneo del Clausura 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
Con el triunfo en Arequipa, Universitario es líder momentáneo del Clausura 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 12
Universitario se mantiene como uno de los favoritos a llevarse el título de 2025.
Universitario se mantiene como uno de los favoritos a llevarse el título de 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario se mantiene como uno de los favoritos a llevarse el título de 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
6 de 12
Universitario regresó con triunfo tras la para por Eliminatorias.
Universitario regresó con triunfo tras la para por Eliminatorias. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario regresó con triunfo tras la para por Eliminatorias. | Composición Joel Dávila/Líbero
7 de 12
Los cremas ganaron pese a tener el marcador en contra desde el minuto 8.
Los cremas ganaron pese a tener el marcador en contra desde el minuto 8. | Composición Joel Dávila/Líbero
Los cremas ganaron pese a tener el marcador en contra desde el minuto 8. | Composición Joel Dávila/Líbero
8 de 12
Una gran asistencia de hinchas cremas llegaron al Monumental de la UNSA.
Una gran asistencia de hinchas cremas llegaron al Monumental de la UNSA. | Composición Joel Dávila/Líbero
Una gran asistencia de hinchas cremas llegaron al Monumental de la UNSA. | Composición Joel Dávila/Líbero
9 de 12
Universitario es uno de los equipos más grandes del Perú.
Universitario es uno de los equipos más grandes del Perú. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario es uno de los equipos más grandes del Perú. | Composición Joel Dávila/Líbero
10 de 12
Universitario ya piensa en su siguiente rival para la fecha 9.
Universitario ya piensa en su siguiente rival para la fecha 9. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario ya piensa en su siguiente rival para la fecha 9. | Composición Joel Dávila/Líbero
11 de 12
Ganar en Arequipa deja bien colocado a Universitario en el acumulado nacional.
Ganar en Arequipa deja bien colocado a Universitario en el acumulado nacional. | Composición Joel Dávila/Líbero
Ganar en Arequipa deja bien colocado a Universitario en el acumulado nacional. | Composición Joel Dávila/Líbero
12 de 12
Universitario lleva 2 punto de ventaja a Deportivo Garcilaso, 4 a Sporting Cristal y 6 a Alianza Lima.
Universitario lleva 2 punto de ventaja a Deportivo Garcilaso, 4 a Sporting Cristal y 6 a Alianza Lima. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario lleva 2 punto de ventaja a Deportivo Garcilaso, 4 a Sporting Cristal y 6 a Alianza Lima. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Universitario venció a Melgar, es único líder del Clausura e hinchas celebran con DIVERTIDOS MEMES - GALERÍA

  2. ÚLTIMOS resultados de Lotería de Boyacá del sábado 13 de septiembre: números ganadores

  3. Sinuano Día HOY, domingo 14 de septiembre: cuáles son los últimos resultados del sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano