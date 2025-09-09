- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Ecuador vs Argentina
- Chile vs Uruguay
- La Tinka
Sin Mundial pero con memes: Perú cayó ante Paraguay y terminó su terrible participación en Eliminatorias
Con poca asistencia en el Estadio Nacional de Lima, la Selección Peruana tiene un amargo adiós del Mundial de 2026 tras caer 1-0 como local ante Paraguay.
1 de 14
2 de 14
Perú cae 1-0 ante Paraguay y concluye una deslucida Eliminatoria con 3 entrenadores. | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 14
Perú terminó la Eliminatoria en el puesto 9 con solo 12 puntos. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 14
Ya no había chance de clasificar, pero la hinchada esperaba un triunfo de dignidad. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 14
Sin embargo, el equipo Ibañez no fue superior durante los 90 minutos en el Nacional. | Composición Joel Dávila/Líbero
6 de 14
El gol paraguayo llegó a los 78 minutos. | Composición Joel Dávila/Líbero
7 de 14
Muchos dijeron que era la Eliminatoria más fácil de la historia y Perú quedó fuera y penúltimo puesto. | Composición Joel Dávila/Líbero
8 de 14
Perú tuvo 2 partidos ganados, 6 empates y 10 derrotas. | Composición Joel Dávila/Líbero
9 de 14
Perú se queda sin mundial por segunda vez consecutiva desde Rusia 2018. | Composición Joel Dávila/Líbero
10 de 14
Perú y Chile se quedan sin mundial, y deben apuntar al 2030 como objetivo. | Composición Joel Dávila/Líbero
11 de 14
Juan Reynoso, Jorge Fosatti y Oscar Ibañez fueron los técnicos de Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026. | Composición Joel Dávila/Líbero
12 de 14
Le toca a la FPF reflexionar y evaluar pensando en el siguiente proceso mundialista. | Composición Joel Dávila/Líbero
13 de 14
Muy rápido en la Eliminatoria, Perú estaba fuera, desde el hecho de no tener un plantel sólido. | Composición Joel Dávila/Líbero
14 de 14
En esta Eliminatoria, Perú marcó 6 goles en 18 partido y recibió 21. | Composición Joel Dávila/Líbero
Es una de las peores eliminatorias de Perú desde épocas de Chemo del Solar como técnico. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
Comprar
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
Comprar
PRECIOS/ 19.50