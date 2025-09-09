Sin Mundial pero con memes: Perú cayó ante Paraguay y terminó su terrible participación en Eliminatorias

Con poca asistencia en el Estadio Nacional de Lima, la Selección Peruana tiene un amargo adiós del Mundial de 2026 tras caer 1-0 como local ante Paraguay.

1 de 14

Perú cae 1-0 ante Paraguay y concluye una deslucida Eliminatoria con 3 entrenadores. | Composición Joel Dávila/Líbero

2 de 14

Perú terminó la Eliminatoria en el puesto 9 con solo 12 puntos. | Composición Joel Dávila/Líbero

3 de 14

Ya no había chance de clasificar, pero la hinchada esperaba un triunfo de dignidad. | Composición Joel Dávila/Líbero

4 de 14

Sin embargo, el equipo Ibañez no fue superior durante los 90 minutos en el Nacional. | Composición Joel Dávila/Líbero

5 de 14

El gol paraguayo llegó a los 78 minutos. | Composición Joel Dávila/Líbero

6 de 14

Muchos dijeron que era la Eliminatoria más fácil de la historia y Perú quedó fuera y penúltimo puesto. | Composición Joel Dávila/Líbero

7 de 14

Perú tuvo 2 partidos ganados, 6 empates y 10 derrotas. | Composición Joel Dávila/Líbero

8 de 14

Perú se queda sin mundial por segunda vez consecutiva desde Rusia 2018. | Composición Joel Dávila/Líbero

9 de 14

Perú y Chile se quedan sin mundial, y deben apuntar al 2030 como objetivo. | Composición Joel Dávila/Líbero

10 de 14

Juan Reynoso, Jorge Fosatti y Oscar Ibañez fueron los técnicos de Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026. | Composición Joel Dávila/Líbero

11 de 14

Le toca a la FPF reflexionar y evaluar pensando en el siguiente proceso mundialista. | Composición Joel Dávila/Líbero

12 de 14

Muy rápido en la Eliminatoria, Perú estaba fuera, desde el hecho de no tener un plantel sólido. | Composición Joel Dávila/Líbero

13 de 14

En esta Eliminatoria, Perú marcó 6 goles en 18 partido y recibió 21. | Composición Joel Dávila/Líbero

14 de 14

Es una de las peores eliminatorias de Perú desde épocas de Chemo del Solar como técnico. | Composición Joel Dávila/Líbero