Sin Mundial pero con memes: Perú cayó ante Paraguay y terminó su terrible participación en Eliminatorias

Con poca asistencia en el Estadio Nacional de Lima, la Selección Peruana tiene un amargo adiós del Mundial de 2026 tras caer 1-0 como local ante Paraguay.

Joel Dávila
Perú cae 1-0 ante Paraguay y concluye una deslucida Eliminatoria con 3 entrenadores.
Perú cae 1-0 ante Paraguay y concluye una deslucida Eliminatoria con 3 entrenadores.
Perú terminó la Eliminatoria en el puesto 9 con solo 12 puntos.
Perú terminó la Eliminatoria en el puesto 9 con solo 12 puntos.
Ya no había chance de clasificar, pero la hinchada esperaba un triunfo de dignidad.
Ya no había chance de clasificar, pero la hinchada esperaba un triunfo de dignidad.
Sin embargo, el equipo Ibañez no fue superior durante los 90 minutos en el Nacional.
Sin embargo, el equipo Ibañez no fue superior durante los 90 minutos en el Nacional.
El gol paraguayo llegó a los 78 minutos.
El gol paraguayo llegó a los 78 minutos.
Muchos dijeron que era la Eliminatoria más fácil de la historia y Perú quedó fuera y penúltimo puesto.
Muchos dijeron que era la Eliminatoria más fácil de la historia y Perú quedó fuera y penúltimo puesto.
Perú tuvo 2 partidos ganados, 6 empates y 10 derrotas.
Perú tuvo 2 partidos ganados, 6 empates y 10 derrotas.
Perú se queda sin mundial por segunda vez consecutiva desde Rusia 2018.
Perú se queda sin mundial por segunda vez consecutiva desde Rusia 2018.
Perú y Chile se quedan sin mundial, y deben apuntar al 2030 como objetivo.
Perú y Chile se quedan sin mundial, y deben apuntar al 2030 como objetivo.
Juan Reynoso, Jorge Fosatti y Oscar Ibañez fueron los técnicos de Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026.
Juan Reynoso, Jorge Fosatti y Oscar Ibañez fueron los técnicos de Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026.
Le toca a la FPF reflexionar y evaluar pensando en el siguiente proceso mundialista.
Le toca a la FPF reflexionar y evaluar pensando en el siguiente proceso mundialista.
Muy rápido en la Eliminatoria, Perú estaba fuera, desde el hecho de no tener un plantel sólido.
Muy rápido en la Eliminatoria, Perú estaba fuera, desde el hecho de no tener un plantel sólido.
En esta Eliminatoria, Perú marcó 6 goles en 18 partido y recibió 21.
En esta Eliminatoria, Perú marcó 6 goles en 18 partido y recibió 21.
Es una de las peores eliminatorias de Perú desde épocas de Chemo del Solar como técnico.
Es una de las peores eliminatorias de Perú desde épocas de Chemo del Solar como técnico.
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

