Universitario fue eliminado de la Libertadores y resultado generó crueles memes - GALERIA
El conjunto merengue fue eliminado de la Copa Libertadores tras empatar en Brasil. Mira los mejores memes que dejó el resultado del partido.
1 de 11
2 de 11
Universitario fue eliminado de la Copa Libertadores y estos son los mejores memes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
3 de 11
Este meme fue el más viral durante el partido entre la U vs. Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
4 de 11
La ilusión de la Copa Libertadores ya terminó para la U. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
5 de 11
"Vuela alto Universitario", es el meme vira en redes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
6 de 11
Así están los hinchas de Universitario de Deportes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
7 de 11
Al parecer, Dios no estaba al lado de la 'U' ante Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
8 de 11
Vélez fue figura durante el partido ante Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
9 de 11
Muchos esperaban que el bicampeón le gane a Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
10 de 11
Los verdaderos hinchas de la 'U' están junto al equipo. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
11 de 11
"RIP Universitario de Deportes", así ven muchos al conjunto merengue. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
