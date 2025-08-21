Universitario fue eliminado de la Libertadores y resultado generó crueles memes - GALERIA

El conjunto merengue fue eliminado de la Copa Libertadores tras empatar en Brasil. Mira los mejores memes que dejó el resultado del partido.

1 de 11

Universitario fue eliminado de la Copa Libertadores y estos son los mejores memes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

2 de 11

Este meme fue el más viral durante el partido entre la U vs. Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

3 de 11

La ilusión de la Copa Libertadores ya terminó para la U. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

4 de 11

"Vuela alto Universitario", es el meme vira en redes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

5 de 11

Así están los hinchas de Universitario de Deportes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

6 de 11

Al parecer, Dios no estaba al lado de la 'U' ante Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

7 de 11

Vélez fue figura durante el partido ante Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

8 de 11

Muchos esperaban que el bicampeón le gane a Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

9 de 11

Los verdaderos hinchas de la 'U' están junto al equipo. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

10 de 11

"RIP Universitario de Deportes", así ven muchos al conjunto merengue. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

11 de 11

Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores. | Composición Líbero / Margoth Aliaga