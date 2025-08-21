0
Universitario empató 0-0 con Palmeiras

Universitario fue eliminado de la Libertadores y resultado generó crueles memes - GALERIA

El conjunto merengue fue eliminado de la Copa Libertadores tras empatar en Brasil. Mira los mejores memes que dejó el resultado del partido.

Roxana Aliaga
1 de 11
Universitario fue eliminado de la Copa Libertadores y estos son los mejores memes.
Universitario fue eliminado de la Copa Libertadores y estos son los mejores memes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
2 de 11
Este meme fue el más viral durante el partido entre la U vs. Palmeiras.
Este meme fue el más viral durante el partido entre la U vs. Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
3 de 11
La ilusión de la Copa Libertadores ya terminó para la U.
La ilusión de la Copa Libertadores ya terminó para la U. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
4 de 11
"Vuela alto Universitario", es el meme vira en redes.
"Vuela alto Universitario", es el meme vira en redes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
5 de 11
Así están los hinchas de Universitario de Deportes.
Así están los hinchas de Universitario de Deportes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
6 de 11
Al parecer, Dios no estaba al lado de la 'U' ante Palmeiras.
Al parecer, Dios no estaba al lado de la 'U' ante Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
7 de 11
Vélez fue figura durante el partido ante Palmeiras.
Vélez fue figura durante el partido ante Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
8 de 11
Muchos esperaban que el bicampeón le gane a Palmeiras.
Muchos esperaban que el bicampeón le gane a Palmeiras. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
9 de 11
Los verdaderos hinchas de la 'U' están junto al equipo.
Los verdaderos hinchas de la 'U' están junto al equipo. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
10 de 11
"RIP Universitario de Deportes", así ven muchos al conjunto merengue.
"RIP Universitario de Deportes", así ven muchos al conjunto merengue. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
11 de 11
Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores.
Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

