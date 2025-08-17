Universitario empató 1-1 ante Huancayo y los memes no perdonan a los 'cremas'

0
Universitario iba ganando el partido, pero Sport Huancayo consiguió el empate alejando a los cremas de la punta y está segundo con 14 puntos en el Clausura.

Joel Dávila
Universitario dejó pasar tres punto claves para volver a la punta del Clausura.
Universitario dejó pasar tres punto claves para volver a la punta del Clausura.
Tras el empate en Huancayo, Universitario se queda en segundo lugar.
Tras el empate en Huancayo, Universitario se queda en segundo lugar.
Las redes sociales no perdonaron el empate de la U ante Sport Huancayo.
Las redes sociales no perdonaron el empate de la U ante Sport Huancayo.
Universitario iba ganando hasta el minutos 62.
Universitario iba ganando hasta el minutos 62.
Desde que empezó el Clausura, Universitario gana, pero no muestra su juego habitual.
Desde que empezó el Clausura, Universitario gana, pero no muestra su juego habitual.
Sporting Cristal es líder, de momento, del Clausura con 16 unidades.
Sporting Cristal es líder, de momento, del Clausura con 16 unidades.
Universitario no supo mantener ni ampliar la ventaja contra Sport Huancayo.
Universitario no supo mantener ni ampliar la ventaja contra Sport Huancayo.
Universitario está obligado a ganar el siguiente partido que es contra Alianza Lima en el Monumental.
Universitario está obligado a ganar el siguiente partido que es contra Alianza Lima en el Monumental.
Joel Dávila
