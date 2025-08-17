- Hoy:
Universitario empató 1-1 ante Huancayo y los memes no perdonan a los 'cremas'
Universitario iba ganando el partido, pero Sport Huancayo consiguió el empate alejando a los cremas de la punta y está segundo con 14 puntos en el Clausura.
Universitario dejó pasar tres punto claves para volver a la punta del Clausura. | Composición Joel Dávila/Líbero
Tras el empate en Huancayo, Universitario se queda en segundo lugar. | Composición Joel Dávila/Líbero
Las redes sociales no perdonaron el empate de la U ante Sport Huancayo. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario iba ganando hasta el minutos 62. | Composición Joel Dávila/Líbero
Desde que empezó el Clausura, Universitario gana, pero no muestra su juego habitual. | Composición Joel Dávila/Líbero
Sporting Cristal es líder, de momento, del Clausura con 16 unidades. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario no supo mantener ni ampliar la ventaja contra Sport Huancayo. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario está obligado a ganar el siguiente partido que es contra Alianza Lima en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero
