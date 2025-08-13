0

Alianza Lima venció a U. Católica por Sudamericana y las memes no se hicieron esperar

En la ida por octavos de final, Alianza se impuso con doblete de Alan Cantero, por lo que tiene muchas chances de seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

Joel Dávila
1 de 10
Alianza Lima tiene grandes posibilidades de llegar a los cuartos de final de la Sudamericana.
Alianza Lima tiene grandes posibilidades de llegar a los cuartos de final de la Sudamericana. | Composición Joel Dávila/Líbero
2 de 10
Alianza Lima estaba obligado a ganar en Matute.
Alianza Lima estaba obligado a ganar en Matute. | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 10
Sin embargo, los hinchas íntimos sufrieron casi todo el partido por la falta de gol.
Sin embargo, los hinchas íntimos sufrieron casi todo el partido por la falta de gol. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 10
Alianza sigue brillando a nivel internacional con una campaña memorable.
Alianza sigue brillando a nivel internacional con una campaña memorable. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 10
En el último tramo del partido, Alianza marcó dos goles.
En el último tramo del partido, Alianza marcó dos goles. | Composición Joel Dávila/Líbero
6 de 10
'Pipo' Gorosito ha revitalizado el juego de Alianza Lima.
'Pipo' Gorosito ha revitalizado el juego de Alianza Lima. | Composición Joel Dávila/Líbero
7 de 10
Hernán Barcos se mantiene como uno de los referentes en Alianza.
Hernán Barcos se mantiene como uno de los referentes en Alianza. | Composición Joel Dávila/Líbero
8 de 10
Alianza Lima ha sido la gran sorpresa en torneos internacionales de 2025.
Alianza Lima ha sido la gran sorpresa en torneos internacionales de 2025. | Composición Joel Dávila/Líbero
9 de 10
La vuelta se llevará en Ecuador y Alianza se mantiene como favorito.
La vuelta se llevará en Ecuador y Alianza se mantiene como favorito. | Composición Joel Dávila/Líbero
10 de 10
Paolo Guerrero arrancó en Matute, pero tras una lesión forzó la entrada de Hernán Barcos.
Paolo Guerrero arrancó en Matute, pero tras una lesión forzó la entrada de Hernán Barcos. | Composición Joel Dávila/Líbero
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

