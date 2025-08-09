- Hoy:
Los mejores memes de la victoria de Alianza Lima con gol de Ceppelini y Succar como figura
Succar jugó 90 minutos por primera vez, Ceppelini le dio la victoria a Alianza y resultado generó divertidos memes virales en redes sociales.
Alianza Lima ganó en Ayacucho y divertidos memes son virales en redes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Algunos hinchas esperaban un 2-0 y vivieron así el partido. | Composición Líbero.
Ayacucho no fue un equipo tan fácil de vencer para Alianza Lima. | Composición Líbero.
Alianza sí o sí tenía que sumar 3 puntos en el Clausura. | Composición Líbero
La reacción de los blanquiazules al ver el gol de Ceppelini. | Composición Líbero.
Los íntimos al ver que Ayacucho comenzó a atacar al final del partido. | Composición Líbero.
Alianza está en el tercer lugar de la tabla de posiciones con el resultado. | Composición Líbero.
Los blanquiazules no dejaban de sufrir en el partido. | Composición Líbero.
Un íntimo siempre está en las buenas y malas. | Composición Líbero.
Matemáticamente aún hay oportunidad para ganar el clausura. | Composición Líbero.
