Los mejores memes de la victoria de Alianza Lima con gol de Ceppelini y Succar como figura

Succar jugó 90 minutos por primera vez, Ceppelini le dio la victoria a Alianza y resultado generó divertidos memes virales en redes sociales.

Alianza Lima ganó en Ayacucho y divertidos memes son virales en redes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga

Algunos hinchas esperaban un 2-0 y vivieron así el partido. | Composición Líbero.

Ayacucho no fue un equipo tan fácil de vencer para Alianza Lima. | Composición Líbero.

Alianza sí o sí tenía que sumar 3 puntos en el Clausura. | Composición Líbero

La reacción de los blanquiazules al ver el gol de Ceppelini. | Composición Líbero.

Los íntimos al ver que Ayacucho comenzó a atacar al final del partido. | Composición Líbero.

Alianza está en el tercer lugar de la tabla de posiciones con el resultado. | Composición Líbero.

Los blanquiazules no dejaban de sufrir en el partido. | Composición Líbero.

Un íntimo siempre está en las buenas y malas. | Composición Líbero.

Matemáticamente aún hay oportunidad para ganar el clausura. | Composición Líbero.