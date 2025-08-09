0
Previa del Universitario vs Sport Boys HOY

Los mejores memes de la victoria de Alianza Lima con gol de Ceppelini y Succar como figura

Succar jugó 90 minutos por primera vez, Ceppelini le dio la victoria a Alianza y resultado generó divertidos memes virales en redes sociales.

Roxana Aliaga
1 de 10
Alianza Lima ganó en Ayacucho y divertidos memes son virales en redes.
Alianza Lima ganó en Ayacucho y divertidos memes son virales en redes. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
2 de 10
Algunos hinchas esperaban un 2-0 y vivieron así el partido.
Algunos hinchas esperaban un 2-0 y vivieron así el partido. | Composición Líbero.
3 de 10
Ayacucho no fue un equipo tan fácil de vencer para Alianza Lima.
Ayacucho no fue un equipo tan fácil de vencer para Alianza Lima. | Composición Líbero.
4 de 10
Alianza sí o sí tenía que sumar 3 puntos en el Clausura.
Alianza sí o sí tenía que sumar 3 puntos en el Clausura. | Composición Líbero
5 de 10
La reacción de los blanquiazules al ver el gol de Ceppelini.
La reacción de los blanquiazules al ver el gol de Ceppelini. | Composición Líbero.
6 de 10
Los íntimos al ver que Ayacucho comenzó a atacar al final del partido.
Los íntimos al ver que Ayacucho comenzó a atacar al final del partido. | Composición Líbero.
7 de 10
Alianza está en el tercer lugar de la tabla de posiciones con el resultado.
Alianza está en el tercer lugar de la tabla de posiciones con el resultado. | Composición Líbero.
8 de 10
Los blanquiazules no dejaban de sufrir en el partido.
Los blanquiazules no dejaban de sufrir en el partido. | Composición Líbero.
9 de 10
Un íntimo siempre está en las buenas y malas.
Un íntimo siempre está en las buenas y malas. | Composición Líbero.
10 de 10
Matemáticamente aún hay oportunidad para ganar el clausura.
Matemáticamente aún hay oportunidad para ganar el clausura. | Composición Líbero.
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

