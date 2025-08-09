- Hoy:
Humor y fútbol | Ríete con los graciosos meses del triunfo de Universitario ante Sport Boys
Con un golazo de Jairo Concha, Universitario de Deportes superó a Boys en Monumental y, manera momentánea, alcanzó el liderato del Clausura. Mira los mejores memes.
Universitario se llevó la victoria y los hilarantes memes no se hicieron esperar. | Composición: Líbero.pe
El 'Puma' Carranza se convirtió en 'víctima' de los memes. | Imagen: Difusión
Los memes desataron un sinfín de carcajas en Facebook. | Imagen: Difusión
Tras el partido ante Boys, los hinchas de la 'U' palpita el cruce frente a Palmeiras. | Imagen: Difusión
La fanáticos de Universitario se vacilaron en las redes. | Imagen: Difusión
El mundo Universitario ya piensa en el próximo partido luego del cruce frente a Boys. | Imagen: Difusión
El 'Tunche' Rivera es uno de los futbolistas más queridos de Universitario. | Imagen: Difusión
