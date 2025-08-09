0
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Humor y fútbol | Ríete con los graciosos meses del triunfo de Universitario ante Sport Boys

Con un golazo de Jairo Concha, Universitario de Deportes superó a Boys en Monumental y, manera momentánea, alcanzó el liderato del Clausura. Mira los mejores memes.

Redacción Líbero Ocio
1 de 7
Universitario se llevó la victoria y los hilarantes memes no se hicieron esperar.
Universitario se llevó la victoria y los hilarantes memes no se hicieron esperar. | Composición: Líbero.pe
2 de 7
El 'Puma' Carranza se convirtió en 'víctima' de los memes.
El 'Puma' Carranza se convirtió en 'víctima' de los memes. | Imagen: Difusión
3 de 7
Los memes desataron un sinfín de carcajas en Facebook.
Los memes desataron un sinfín de carcajas en Facebook. | Imagen: Difusión
4 de 7
Tras el partido ante Boys, los hinchas de la 'U' palpita el cruce frente a Palmeiras.
Tras el partido ante Boys, los hinchas de la 'U' palpita el cruce frente a Palmeiras. | Imagen: Difusión
5 de 7
La fanáticos de Universitario se vacilaron en las redes.
La fanáticos de Universitario se vacilaron en las redes. | Imagen: Difusión
6 de 7
El mundo Universitario ya piensa en el próximo partido luego del cruce frente a Boys.
El mundo Universitario ya piensa en el próximo partido luego del cruce frente a Boys. | Imagen: Difusión
7 de 7
El 'Tunche' Rivera es uno de los futbolistas más queridos de Universitario.
El 'Tunche' Rivera es uno de los futbolistas más queridos de Universitario. | Imagen: Difusión
Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

