Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero según Josie Diez Canseco: lee tu tarot y predicciones GRATIS

El horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026, marca una pausa necesaria tras varios días de movimiento intenso. De acuerdo con Josie Diez Canseco, la jornada favorece la revisión de pendientes, la toma de distancia frente a conflictos menores y la búsqueda de soluciones prácticas que eviten desgaste innecesario.

En el plano emocional, los astros aconsejan no cargar con lo que ya no suma. Es un buen momento para cerrar capítulos, bajar el ritmo y enfocarse en aquello que aporta calma y claridad, preparando el terreno para un descanso más consciente y reparador.

Lee aquí el horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tendrás un día feliz en el amor, lleno de detalles románticos que te emocionarán, tu pareja te sorprenderá con una petición, piensa bien antes de dar una respuesta, será una decisión muy importante. En el plano laboral recibirás muchas felicitaciones por tu exitoso desempeño.

Número de suerte, 20.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Controla tu temperamento impulsivo, estarás propenso a discutir y podrías decir cosas que no sientes y herir los sentimientos de tu pareja, después te costaría hacer que olvide el mal momento. Demuestra todo tu potencial, no temas estas preparado para nuevos retos.

Número de suerte, 22.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Malos entendidos del pasado saldrán a relucir en una discusión con tu pareja, a pesar de tu molestia aprovecharás la oportunidad para aclarar las cosas definitivamente. Evita actitudes agresivas con tus compañeros, podrías crearte una mala imagen frente a tus superiores.

Número de suerte, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Los celos te harán imaginar intenciones ocultas en algunas personas que rodean a tu pareja, contrólate o harás un mal papel con reclamos fuera de lugar. Una propuesta inesperada será la solución a tus preocupaciones económicas.

Número de suerte, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Alguien que conocerás te hará una propuesta que te inquietará, piénsalo bien, traería muchas complicaciones a tu vida y terminaría con tu tranquilidad, aléjate de los problemas. Hoy los desacuerdos laborales serán inevitables, con calma todo se resolverá.

Número de suerte, 11.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La falta de comunicación te está distanciando de la persona que amas, hoy hablarán de sus preocupaciones y recuperarán la confianza y unión. Un familiar te buscará para pedirte asesoría en un negocio, será una buena oportunidad para demostrar lo que sabes.

Número de suerte, 16.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Has sembrado amor y la cosecha será abundante, hoy recibirás de la persona que quieres el afecto y las atenciones que siempre has soñado. En el trabajo una situación complicada se te escapará de las manos, habla con tus superiores ellos te ayudarán a encontrar soluciones.

Número de suerte, 6

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Sientes que tu relación afectiva ha entrado en un camino sin salida, hoy demostrarás que quieres salvar el amor, la reacción de la persona que quieres será mejor de la que esperabas. Lo que tanto anhelabas a nivel económico, aún tardará en llegar, ten paciencia.

Número de suerte, 1.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te darás cuenta que le estás dando demasiada importancia a temas que realmente no lo tienen, hoy tendrás otra actitud y los malos entendidos con el ser amado terminarán. No desmerezcas el trabajo de los demás, en algún momento podrías necesitar de su ayuda.

Número de suerte, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu pareja estará nerviosa e irritable, actuarás con cautela y pensarás mucho antes de decir algo, tu actitud evitará que su malhumor arruine tu día. La buena vibra estará presente en tu centro laboral, aprovéchala para aclarar un malentendido con un compañero.

Número de suerte, 12.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Un desacuerdo con tu pareja te pondrá muy nervioso, tranquilízate o cometerás errores que agravarían las cosas, la armonía volverá en muy poco tiempo. Un paseo al aire libre te liberará de las tensiones laborales y el estrés, además te recargará de energías.

Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te propondrás borrar de tu mente pensamientos negativos y darle otro rumbo a tu vida afectiva, hoy estarás más tolerante y cariñoso con el ser amado. El éxito en el trabajo dependerá de que te pongas las pilas.