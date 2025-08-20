Alianza Lima clasificó a cuartos de final de la Sudamericana y divertidos memes invaden las redes

Con gol de Castillo y Quevedo, Alianza Lima venció a la 'U' Católica y resultado generó crueles memes que son virales en redes sociales.

Alianza Lima clasificó a cuartos de finales de la Copa Sudamericana. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.

Castillo dio 'cinema' en el partido ante 'U' Católica. | Composición Líbero

Viscarra fue considerado como una santo en el arco. | Composición Líbero

"Te quiero Alianza", es el meme más viral de redes sociales. | Composición Líbero

Esta fue la reacción de diversos hinchas tras el gol de la 'U' Católica. | Composición Líbero

"Puro biri, birir", fue le meme viral entre los hinchas. | Composición Líbero

Gorosito es el abuelito más querido por los hinchas de Alianza. | Composición Líbero

Aunque se falló un gol, los hinchas de Alianza respaldan a Castillo. | Composición Líbero

Este meme representa el resultado del partido entre Alianza vs. U Católica. | Composición Líbero

Los aliancistas ya no le tienen miedo a la Copa Libertadores. | Composición Líbero

Kevin Quevedo anotó golazo y fue figura para muchos hinchas. | Composición Líbero